ANP Olmo en de Jong

NOS Voetbal • vandaag, 15:40 De Jong hervat na vijf maanden groepstraining Barcelona, Olmo uitgeschakeld

Frenkie de Jong heeft voor het eerst in maanden weer (deels) kunnen meedoen met de groepstraining van Barcelona, zo meldt de Catalaanse club via sociale media. De Nederlandse middenvelder is herstellende van een enkelblessure die hem al sinds april aan de kant houdt.

De Jong miste door de blessure het EK in Duitsland, waarvoor hij aanvankelijk wel geselecteerd was. Later bleek dat hij ook het trainingskamp van Barcelona moest overslaan doordat de enkel zwaarder gekwetst bleek dan eerder werd aangenomen.

Het is vooralsnog niet bekend wanneer De Jong volledig kan meetrainen, of wanneer hij weer wedstrijdfit is.

Olmo geblesseerd

Tegenover de terugkeer van De Jong staat een nieuw blessuregeval bij Barcelona. Miljoenenaanwinst en grootverdiener Dani Olmo heeft zondag tijdens het competitieduel met Girona met een hamstringblessure opgelopen die hem naar verwachting vier tot vijf weken aan de kant houdt.

Dat is een tegenvaller voor Barcelona-trainer Hansi Flick, aangezien Olmo goed was begonnen aan het seizoen. De aanvallende middenvelder, een van de uitblinkers van het Spaanse team dat deze zomer het EK won, scoorde in elk van zijn eerste drie competitiewedstrijden voor de Catalanen.