ANP Hansi Flick, de trainer van FC Barcelona

NOS Voetbal • vandaag, 11:30 Flick en Barcelona struikelend aan de start nieuwe competitie: 'Puinhoop'

De kranten in Spanje leefden zich heerlijk uit en kwamen met typeringen als 'noodtoestand', 'puinhoop', 'belachelijk', 'eerste wake-up-call'. De aanleiding? De wedstrijd van FC Barcelona om de Trofeu Joan Gamper van afgelopen maandag tegen AS Monaco. Uitslag: 0-3.

De traditionele generale repetitie van de Catalaanse grootmacht in de aanloop naar de competitie, nog altijd zonder de geblesseerde Frenkie de Jong, was uitgelopen op een regelrecht fiasco. De thuisploeg toonde zich aanvallend onmachtig en liet verdedigend nogal wat steken vallen.

Geen beste binnenkomer voor de nieuwe trainer Hansi Flick, die als vervanger van het eind mei ontslagen clubicoon Xavi Hernández is aangetrokken. De Duitser had zijn ploeg tijdens de voorbereiding in de Verenigde Staten ook al niet zien winnen (2-2 tegen Manchester City en AC Milan en 1-2 tegen Real Madrid), maar hield de moed erin.

ANP lkay Gundogan en Frenkie de Jong bij de presentatie van de selectie

"Ik weet hoe veeleisend deze baan kan zijn", vertelde Flick, die in 2020 met Bayern München de landstitel, beker en Champions League won, al eerder. "Barcelona is een ongelooflijke club en ik geniet elke seconde van het werken hier. Ik geloof oprecht dat we op de goede weg zijn en wil dat we samen genieten."

Tien punten achterstand

Of dat laatste er vanavond (21.30 uur) al van komt tijdens de competitie-opener in en tegen Valencia valt gezien het optreden tegen Monaco dus nog te bezien. Al mag de nummer negen van vorig seizoen eigenlijk geen probleem zijn voor Barcelona, hoewel het in december niet verder kwam dan 1-1 in Estadio de Mestalla.

Barça eindigde vorig seizoen als tweede in La Liga met 83 punten. Dat waren er tien minder dan landskampioen Real Madrid, maar ook slechts drie minder dan het jaar ervoor toen het juist met tien punten voorsprong de titel veroverde.

Het kan verkeren dus in het Spaanse voetbal, al heeft rivaal Real Madrid, dat zich begin juni voor de vijftiende keer tot Europa's beste liet kronen door in de Champions League-finale Borussia Dortmund te kloppen, natuurlijk een enorme slag geslagen met de komst van de Franse sterspeler Kylian Mbappé.

ANP Dani Olmo bij zijn presentatie in Barcelona

Daar stelde Barcelona het strikken van Dani Olmo tegenover. De aanvallende middenvelder, die afgelopen zomer met Spanje de Europese titel veroverde en met drie doelpunten gedeeld EK-topscorer werd, kwam voor 55 miljoen euro over van RB Leipzig.

Salarisplafond

De registratie van de topaankoop vormde nog wel een heet hangijzer, want Barcelona is niet alleen op sportief gebied bezig om alle zeilen bij te zetten. De club heeft zich te houden aan een door La Liga opgelegd salarisplafond en de hoogte daarvan is weer afhankelijk van de financiële stand van zaken bij de club. En die is allesbehalve rooskleurig.

Om financiële ruimte te creëren, moeten spelers worden verkocht - wat ook weer scheelt in de salariskosten - maar sluit voorzitter Juan Laporta ook de ene na de andere lucratieve deal af. Dat wil zeggen: ze bieden in ieder geval op de korte termijn even armslag.

Zo ontving Barcelona zo'n 300 miljoen euro van investeringsmaatschappij Sixth Street in ruil voor 25 procent van de tv-inkomsten. En dat de komende 25 jaar. Het gaat dus om een vooruitbetaalde som en die valt veel lager uit dan wat Barcelona anders over de gehele termijn zou incasseren.

AFP Hansi Flick met voorzitter Joan Laporta

Maar na jaren van financieel wanbeleid en een hoog opgelopen schuld zijn de centen nú nodig. En dus is ook de helft van eigendomsrechten van de Barça Studios van de hand gedaan, stromen er tientallen miljoenen binnen dankzij het aantrekken van een aandeelhouder voor Barça Vision en moet een nieuwe sponsordeal met Nike ook voor pecunia zorgen.

En wie weet kan er dan ook nog een hengeltje worden uitgegooid naar de door Barcelona begeerde Nico Williams van Athletic Bilbao, naast de al voor de Blaugrana spelende Lamine Yamal, die andere jonge sensatie in de voorhoede van het Spaanse elftal. Williams wil zelf graag de overstap naar Catalonië maken. Barcelona wil vooralsnog niet de gevraagde 55 miljoen euro transfergeld betalen.

Hoe dan ook, aan Flick de schone taak om het geschonden blazoen zo snel mogelijk op te poetsen, met de mix van talentvolle jongelingen, onder wie de 17-jarige verdediger Pau Cubarsí en nog altijd middenvelders Gavi en Pedri, en routiniers als spits Robert Lewandowski, middenvelder Ilkay Gundogan en doelman Marc-André ter Stegen.

De Jong nog even afwezig Hansi Flick rekent voorlopig niet op Frenkie de Jong. De middenvelder ontbreekt in zijn selectie voor de eerste competitiewedstrijd bij Valencia. De 27-jarige De Jong raakte in april tijdens een duel met Real Madrid voor de derde keer in korte tijd geblesseerd aan een enkel. De middenvelder hoopte nog even dat hij met Oranje aan het EK kon deelnemen maar haakte vlak voor de Europese eindronde af. Trainer Flick nam hem vorige maand ook niet mee naar een trainingskamp in de Verenigde Staten. "Ik ben optimistisch over het herstel, maar ze hebben nog even te gaan", zei Flick over de blessures van De Jong, Ansu Fati, Gavi en Pedri. "Na de interlandperiode van volgende maand zullen veel meer spelers beschikbaar zijn."