Spaanse media: vader Barcelona-speler Yamal neergestoken, maar buiten levensgevaar

Mounir Yamal, de vader van Barcelona-voetballer Lamine Yamal van FC Barcelona, is in de Spaanse stad Mataró neergestoken.

Volgens de Spaanse krant La Vanguardia, die zich beroept op bronnen dicht bij de zaak, is hij in ernstige toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens de sportkrant Marca is de vader van Yamal buiten levensgevaar is. Er zouden al arrestaties zijn verricht.