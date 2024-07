Mounir Nasraoui / Instagram Mounir en zijn zoon Lamine Yamal samen na de wedstrijd

NOS Voetbal • vandaag, 11:52 Vader Yamal krankzinnig trots op zoon Lamine: 'Het leven is zo mooi'

Er is haast geen grotere fan van Lamine Yamal denkbaar dan zijn vader, Mounir Nasraoui. In elk geval afgaand op zijn Instagramaccount, dat sinds 2017 een trots eerbetoon aan zijn zoon vormt.

Vandaag na middernacht deelde Nasraoui een foto van zichzelf met roodgele pruik - de kleuren van de Spaanse vlag - en zijn zoon terwijl ze naast elkaar zitten in een ontspanningsruimte. "Het leven is zo mooi, dank u God", staat erbij.

Zijn zoon Lamine was de uitblinker bij Spanje in de halve finale op het EK tegen Frankrijk. Met een leeftijd van 16 jaar en 362 dagen werd het supertalent de jongste doelpuntenmaker ooit op een EK of WK. Spanje plaatste zich door een 2-1 zege voor de EK-finale en speelt zondag om de Europese titel tegen Nederland of Engeland.

Bekijk hieronder het schitterende doelpunt van Yamal.

1:22 Yamal schiet schitterend raak en is jongste doelpuntenmaker ooit op EK

Op de eerste foto op het account was Yamal pas 10 jaar en speelde hij bij La Masia, de prestigieuze jeugdopleiding van FC Barcelona.

Maar de eerste aan voetbal gerelateerde foto van zijn zoon werd al veel eerder gemaakt. Vijf dagen geleden deelde Nasraoui op Instagram een foto van zijn babyzoon met Lionel Messi, die gemaakt werd voor een fotoshoot voor het goede doel.

Sla de carrousel over 1:43

Mounir Nasraoui / Instagram De 10-jarige Lamine Yamal in Barcelona-tenue met een gouden schoen in zijn hand

Yamal begon met voetballen op een veldje in de wijk Rocafonda in Mataró, een stad op zo'n dertig kilometer van Barcelona, met als postcode: 08304. Wanneer Yamal zijn goals viert, maakt hij een gebaar dat verwijst naar de laatste drie cijfers van die code. Dit deed hij ook na de eerste goal van Spanje op het EK.

"Hij heeft dat van een vriend van hem", vertelde een leeftijdsgenoot van hem tegen de NOS. "Hij zei tegen Yamal: dit moet je doen als je het haalt als profvoetballer."

Ook zijn vader eert op zijn manier de buurt en heeft zijn Instagramaccount de cijfers 304 meegegeven.

1:45 Het zegegebaar van Yamal (16) is voor zijn wijk: 'Hij is hier nu al een boegbeeld'

In het plaatselijke café El Cordobés volgt de buurt alle wedstrijden van Yamal. De eigenaar, Juan Carlos Serrano, opende de bar 30 jaar geleden en sinds tien jaar is Yamals vader er een vaste klant.

"We hebben elkaar ontmoet in de buurt", zei Serrano tegen de Amerikaanse sportwebsite The Athletic. "We kennen elkaar hier allemaal. Ik zag hoe Mounir zijn zoon Lamine de hele tijd meenam om te voetballen, vanaf zijn zesde. Hij nam altijd boterhammen mee die zijn grootmoeder voor hem maakte. Hij is erg gehecht aan zijn grootmoeder."

Geen geld voor trein

Volgens The Athletic hielp Serrano Nasraoui met de droom voor zijn zoon. Yamals familie kon soms geen treinkaartje betalen en Serrano ondersteunde hen. Nu heeft de bijna 17-jarige aanvaller een transferbedrag van 90 miljoen euro achter zijn naam staan. En is hij een boegbeeld voor de wijk.

NOS Bar El Cordobés heeft Lamine Yamals shirt ingelijst

"Niet zo lang geleden speelde hij nog hier op straat en trok ik met hem op. Dat hij zo snel van hier naar het eerste van Barcelona en in de basis van Spanje is gegaan, is ongelofelijk", aldus een buurtgenoot.

Komende zondag 14 juli staat de bijna 17-jarige voetballer als kroon op zijn jonge profcarrière ook nog eens met Spanje in de finale van het EK. Ongetwijfeld zal zijn vader weer achter de schermen updates over zijn zoon geven.