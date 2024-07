NOS Voetbal • vandaag, 22:53 Spanje verslaat Frankrijk en is eerste EK-finalist, wereldgoal recordbreker Yamal (16)

Spanje is de eerste finalist van het EK in Duitsland. De ploeg van Luis de la Fuente was in München met 2-1 te sterk voor Frankrijk. De 16-jarige Lamine Yamal trok alle aandacht naar zich toe door met een schitterend schot van afstand de jongste EK-doelpuntenmaker aller tijden te worden.

Nederland of Engeland maken woensdagavond (21.00 uur) uit wie de tegenstander van Spanje wordt in de finale, zondag in Berlijn.

De verwachtingen voor de wedstrijd tussen Spanje en Frankrijk waren voorafgaand aan het duel niet al te hoog. Dat kwam met name doordat de Fransen een zeer moeizaam toernooi kenden.

De ploeg maakte, tot vanavond, via open veldspel nog geen enkele goal. Frankrijk kwam in de halve finale met twee doelpunten gemaakt door de tegenstander en een rake strafschop.

Bondscoach Didier Deschamps zocht voor deze wedstrijd dus naar wat meer aanvallende impulsen. Daarvoor hield hij Antoine Griezmann buiten de basis, Ousmane Dembélé nam zijn plek over. Het was voor het eerst sinds het WK van 2014 dat Griezmann geen basisplaats had in een knock-outwedstrijd op een eindtoernooi.

Mbappé zonder masker

Het leek wel te helpen, al was het Kylian Mbappé die zijn ploeg op sleeptouw nam. De aanvaller was al vroeg belangrijk door een bal keurig op het hoofd van Randal Kolo Muani te leggen, die van dichtbij kon binnenkoppen. Zo namen de Fransen al snel de leiding.

Mbappé was daarna ook zelf met een schot gevaarlijk, maar de tweede goal bleef uit voor het sterker spelende Frankrijk. Dat kwam Les Bleus duur te staan, want Spanje, dat voor vanavond al elf treffers maakte op het EK, nam de regie over en zocht naar doelpunten.

Yamal steelt de show

Dat doelpunt kwam er ook al snel. Na twintig minuten stal Lamine Yamal de show in München. Het megatalent van Barcelona kreeg de bal in zijn voeten en plaatste hem vanaf een meter of 25 met zijn linkerbeen via de paal achter de Franse doelman Mike Maignan.

Daarmee werd Yamal (16 jaar en 362 dagen), 4 dagen voor zijn verjaardag, de jongste doelpuntenmaker ooit op een EK. Hij nam dat record over van Johan Vonlanthen (18 jaar en 141 dagen) die namens Zwitserland scoorde tegen Frankrijk tijdens het EK in 2004.

Jongste doelpuntenmakers op een EK 1. Lamine Yamal (Spanje, 16 jaar en 362 dagen) 2. Johan Vonlanthen (Zwitserland, 18 jaar en 141 dagen) 3. Wayne Rooney (Engeland, 18 jaar en 237 dagen) 4. Renato Sanches (Portugal, 18 jaar en 317 dagen) 5. Dragan Stojkovic (Joegoslavië, 19 jaar en 108 dagen) 6. Arda Güler (Turkije, 19 jaar en 114 dagen) 7. Cristiano Ronaldo (Portugal, 19 jaar en 128 dagen) 8. Ferenc Bene (Hongarije, 19 jaar en 183 dagen) 9. Christian Chivu (Roemenië, 19 jaar en 238 dagen) 10. Patrick Kluivert (Nederland, 19 jaar en 353 dagen

De Spanjaarden konden daarna snel weer juichen. Nog geen vier minuten later was de score in het voordeel van de ploeg die zo indruk maakt dit toernooi.

Dani Olmo kreeg de bal ingespeeld door Jesus Navas en kon met een prachtige voetbeweging voorbij enkele Franse verdedigers komen. Via het been van Koundé belandde zijn schot in het doel: 2-1.

Frankrijk ging na de rust snel op zoek naar de gelijkmaker. Het gevaar moest opnieuw voornamelijk van sterspeler Mbappé komen, maar zijn schot op doel werd rustig opgevangen door de Spaanse doelman Unai Simón.

Diezelfde Mbappé werd vervolgens belaagd door een supporter die een foto van hem wilde maken op het veld. Sinds Cristiano Ronaldo het strijdtoneel heeft verlaten in Duitsland, lijkt de focus nu op een andere smaakmaker te liggen. Na een korte onderbreking kon Frankrijk weer verder op zoek naar de gelijkmaker.

Reuters Kylian Mbappé probeert een veldbestormer met diens telefoon van zich af te houden

Die goal kwam er niet. Theo Hernández kreeg nog wel een grote mogelijkheid, maar de back schoot te gehaast over. Ook invaller Olivier Giroud, die door de uitschakeling zijn allerlaatste wedstrijd speelde voor Frankrijk, kon geen potten meer breken.

Morgenavond weet Spanje wie de tegenstander is in de finale. Engeland en Nederland nemen het om 21.00 uur tegen elkaar op in Dortmund.