Barcelona presenteert trainer Flick als opvolger van weggestuurde Xavi

FC Barcelona heeft Hansi Flick gepresenteerd als nieuwe trainer. De Duitser volgt clubicoon Xavi Hernández op, die eerder vandaag zijn contract in onderling overleg heeft laten ontbinden. Vrijdag werd al bekend dat Xavi weg zou gaan bij Barça.

De 59-jarige Flick, die in Spanje tekent tot medio 2026, werd in september van vorig ontslagen als bondscoach van Duitsland en had daarvoor Bayern München onder zijn hoede.