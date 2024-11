ANP Frenkie de Jong

NOS Voetbal • vandaag, 12:09 De Jong en Lang keren terug bij Oranje, Aké ontbreekt in selectie Koeman

Frenkie de Jong is voor het eerst in maanden weer opgeroepen voor het Nederlands elftal. Bondscoach Ronald Koeman haalt de middenvelder van FC Barcelona bij zijn 25-koppige selectie. Hij zat niet in de voorselectie en speelde vanwege blessureleed veertien maanden geleden voor het laatst een wedstrijd in Oranje.

De Jong stond ruim vijf maanden aan de kant met een enkelblessure. Daardoor miste hij ook het EK in Duitsland, terwijl hij wel was opgeroepen voor het eindtoernooi. Pas eind september hervatte hij de training bij de Spaanse club.

Ook Noa Lang is opgeroepen voor de komende Nations League-wedstrijden tegen Hongarije (16 november in Amsterdam) en Bosnië en Herzegovina (19 november in Zenica).

Lang kwam, net als De Jong, op 10 september van het vorige jaar voor het laatst in actie voor Oranje. Hij was toen invaller in het EK-kwalificatieduel met Ierland. Sinds die tijd kampte de buitenspeler van PSV met meerdere blessures.

Pro Shots Noa Lang

De laatste weken is Lang weer in vorm en blinkt hij met vlagen uit met zijn doelpunten, bijvoorbeeld met zijn treffer in de Champions League-wedstrijd tegen Paris Saint-Germain.

Til, Maatsen, Taylor, Aké en Geertruida vallen af

Uit de voorselectie zijn vijf spelers afgevallen. Het gaat om Guus Til, Ian Maatsen, Kenneth Taylor, Nathan Aké en Lutsharel Geertruida. Laatstgenoemde viel afgelopen dinsdag met een spierblessure uit in het Champions League-duel tegen Celtic.

Wat betreft Aké is de reden van zijn afwezigheid nog onduidelijk. De laatste twee interlandperiodes viel de verdediger van Manchester City geblesseerd uit, tot onvrede van City-trainer Pep Guardiola. "Wij zijn erg ongelukkig met Nathan en het nationale team. Elke keer als hij daarheen gaat, komt hij geblesseerd terug."

Depay ontbreekt

De grote vraag was ook of Memphis Depay weer zou aansluiten bij Oranje. Hij moest weer ritme opdoen en is bij zijn club Corinthians met enige regelmaat belangrijk, maar zit niet bij de selectie.

Koeman heeft op het middenveld te maken met problemen. Joey Veerman, Jerdy Schouten (beiden PSV) en Xavi Simons (RB Leipzig) zijn geblesseerd.

Sla de carrousel over NOS

NOS

Het Nederlands elftal speelt tegen Hongarije en Bosnië en Herzegovina de laatste twee groepsfasewedstrijden van de Nations League. Oranje staat op dit moment op een tweede plaats, wat goed is voor plaatsing voor de kwartfinales.

Hongarije volgt wel op de voet en heeft net zoals Nederland vijf punten verzameld. Alleen is het doelsaldo van de Hongaren minder goed: -3 om +2.

De selectie van het Nederlands elftal Keepers: Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion), Mark Flekken (Brentford) en Nick Olij (Sparta Rotterdam). Verdedigers: Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Jeremie Frimpong (Bayer 04 Leverkusen), Jorrel Hato (Ajax), Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion), Matthijs de Ligt (Manchester United), Jurriën Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) en Stefan de Vrij (Inter) en Devyne Rensch (Ajax). Middenvelders: Ryan Gravenberch (Liverpool), Tijjani Reijnders (AC Milan), Quinten Timber (Feyenoord), Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion), Frenkie de Jong (FC Barcelona) en Teun Koopmeiners (Juventus). Aanvallers: Brian Brobbey (Ajax), Cody Gakpo (Liverpool), Joshua Zirkzee (Manchester United), Justin Kluivert (Bournemouth), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Noa Lang (PSV) en Wout Weghorst (Ajax).