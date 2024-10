ANP Noa Lang tijdens de interland tegen Griekenland van vorig jaar

NOS Voetbal • vandaag, 13:15 Lang terug in voorselectie Oranje jaar na laatste interland, geen De Jong en Depay

Bondscoach Ronald Koeman heeft Noa Lang opgenomen in zijn 27 koppen tellende voorselectie van het Nederlands elftal voor de komende Nations League-wedstrijden tegen Hongarije (16 november in Amsterdam) en Bosnië en Herzegovina (19 november in Zenica). Nathan Aké is teruggekeerd na zijn blessure, die hem enkele weken aan de kant hield.

Lang, die geruime tijd met blessures tobde maar recentelijk bij PSV van zich deed spreken met doelpunten tegen AZ en in de Champions League tegen Paris Saint-Germain, kwam op 10 september van het vorig jaar voor het laatst in actie voor Oranje. Hij was invaller in het EK-kwalificatieduel met Ierland.

Geen De Jong en Depay

Op het middenveld ontbreken de geblesseerde Jerdy Schouten en Joey Veerman (beiden PSV), Teun Koopmeiners (Juventus) en Xavi Simons, die afgelopen week tijdens het Champions League-duel van RB Leipzig met Liverpool met een enkelkwetsuur uitviel. Ook Frenkie de Jong staat niet op de lijst, hoewel hij onlangs weer minuten maakte bij Barcelona.

Pro Shots Frenkie de Jong

Koeman heeft ook geen plek ingeruimd voor Memphis Depay. De aanvaller zat sinds het EK niet meer bij de selectie, had ook enige tijd geen club, maar heeft inmiddels zijn draai gevonden bij het Braziliaanse Corinthians.

In een toelichting laat Koeman weten alleen spelers te hebben geselecteerd die nu volledig fit en inzetbaar zijn. "Helaas hebben we te maken met veel jongens waar nog een vraagteken achter staat. We houden dat de komende periode natuurlijk nauwlettend in de gaten. Het zou kunnen dat spelers dan alsnog in beeld komen voor de definitieve selectie over twee weken."

De voorselectie van het Nederlands elftal Keepers: Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion), Mark Flekken (Brentford) en Nick Olij (Sparta Rotterdam). Verdedigers: Nathan Aké (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Jeremie Frimpong (Bayer 04 Leverkusen), Lutsharel Geertruida (RB Leipzig), Jorrel Hato (Ajax), Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion), Matthijs de Ligt (Manchester United), Ian Maatsen (Aston Villa), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) en Stefan de Vrij (Inter). Middenvelders: Ryan Gravenberch (Liverpool), Tijjani Reijnders (AC Milan), Quinten Timber (Feyenoord), Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion), Kenneth Taylor (Ajax), Guus Til (PSV). Aanvallers: Brian Brobbey (Ajax), Cody Gakpo (Liverpool), Joshua Zirkzee (Manchester United), Justin Kluivert (Bournemouth), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Noa Lang (PSV) en Wout Weghorst (Ajax).

De duels met Hongarije en Bosnië en Herzegovina zijn de laatste in groep 3 van divisie A. Nederland deelt na vier speelronden met vijf punten de tweede plaats met Hongarije, ruim achter Duitsland dat op tien punten staat. Bosnië sluit de rij met één punt.

De eerste twee uit de groep van vier plaatsen zich voor de kwartfinales van het Europese landentoernooi, dat in maart 2025 wordt voortgezet. Bij winst op Hongarije, waartegen eerder deze maand met 1-1 gelijk werd gespeeld in Boedapest, is Oranje zeker van een plaats bij de laatste acht.