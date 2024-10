ANP Depay omhelst doelpuntenmaker Yuri Alberto

NOS Voetbal • vandaag, 07:15 Depay weer belangrijk in Brazilië: assist in halve finale Copa Sudamericana

Memphis Depay heeft na een weifelend begin zijn draai gevonden bij Corinthians, de Braziliaanse club waar hij sinds begin september onder contract staat. Met een assist was hij vannacht belangrijk in het 2-2 gelijkspel thuis tegen Racing Club in de halve finale van de Copa Sudamericana.

Tegen de Argentijnse tegenstander stelde Depay na elf minuten zijn ploeggenoot Yuri Alberto in staat om te scoren, na een handige pass tussen veel verdedigers in. Diezelfde Yuri Alberto maakte ook de andere Corinthians-goal.

Depay had in de slotfase de winnende treffer op zijn schoen. Nadat hij zich soepel had vrijgespeeld in het strafschopgebied van Racing Club probeerde hij de bal in de verre kruising te krullen, maar die poging ging rakelings over het doel.

ANP Depay baalt na zijn gemiste schot in de slotfase

De Copa Sudamericana is een continentaal toernooi en te vergelijken met de Europa League. Het wordt gezien als het tweede clubtoernooi van Zuid-Amerika. Corinthians wist het nog nooit te winnen.

Op 1 november speelt Corinthians in Argentinië de return van de halve finale tegen Racing Club.

Eerste doelpunt

Een week geleden was Depay ook al belangrijk voor Corinthians, toen hij vanuit een vrije trap zijn eerste doelpunt voor de club maakte. Dat was in de Braziliaanse competitie.

Vrijdagmiddag om 13.00 maakt bondscoach Ronald Koeman de voorlopige selectie voor de komende interlands van het Nederlands elftal bekend. Sinds het EK in Duitsland zat Depay niet meer bij de selectie.