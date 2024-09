NOS Voetbal • vandaag, 06:30 Memphis' eerste week in Brazilië: 'De uitverkorene van de voetbalgoden'

Memphis Depays eerste week in Brazilië en zijn debuut voor Corinthians zitten erop en zijn enorm bejubeld. Kan de Oranje-international in miljoenenstad São Paulo het imago van de Braziliaanse voetbalcompetitie opvijzelen? "Het feit dat hij überhaupt naar Brazilië is gekomen, vind ik al mooi."

Een ding is wel duidelijk na zijn eerste wedstrijd voor Corinthians zaterdag tegen hekkensluiter Atlético Goianiense: bij Corinthians zijn ze waanzinnig trots dat Depay de rest van dit seizoen hun clubkleuren verdedigt. Fans die met tranen op de wangen keken naar zijn warming-up, ze waren er.

Het geluid in de Neo Química Arena, zoals de thuishaven van Corinthians heet, was ook oorverdovend toen de 30-jarige aanvaller in de 67ste minuut zijn eerste wedstrijdstappen als speler van de Braziliaanse club maakte. Het was een teken van hoop voor de uitgelaten fans van de club. Corinthians won het degradatieduel met 3-0.

Uitverkorene

Depay wordt zelfs de "verlosser" genoemd die de roemruchtige club erbovenop moet helpen. "Memphis is de uitverkorene van de voetbalgoden", klinkt het uit de mond van de Braziliaan Fernando Wanner, die alles over de historie van Corinthians weet. Niets is te dol in het voetbalgekke land.

En dat is vanuit het perspectief van de zevenvoudig landskampioen, in 2017 voor het laatst, ook wel te begrijpen. De roemruchte club, die in Nederland met Feyenoord, PSV of Ajax kan worden vergeleken, verkeert namelijk in degradatienood. Depay moet Corinthians daarvoor behoeden.

Oud-PSV'er Vampeta

"Iedereen was verbaasd toen Memphis voor Corinthians koos. Hij speelde twee maanden geleden nog in de halve finales van het EK. Hij is een internationale speler die voor Atlético Madrid, Barcelona en Manchester United heeft gespeeld", aldus voormalig PSV'er Marcos Vampeta, die in São Paulo een eigen voetbalschool heeft.

"Zijn komst gaat wel gepaard met een heel hoog verwachtingspatroon. Hij zit nu bij de club met de op een na grootste achterban in het Braziliaanse clubvoetbal", aldus Vampeta.

Reuters Connect Memphis Depay na zijn eerste wedstrijd voor Corinthians

Het gokbedrijf Esportes da Sorte, een grote sponsor van Corinthians, nam de financiering voor de komst van Depay op zich. De voetballer verdient naar verluidt 9,7 miljoen euro over twee seizoenen.

Esportes da Sorte is echter omstreden. Eigenaar Darwin Henrique da Silva Filho van het bedrijf gaf zich onlangs aan bij de politie in het kader van een groot onderzoek naar illegaal gokken en het witwassen van geld. Dat verhoor is verder nog zonder gevolgen gebleven en het onderzoek loopt nog.

Maar het zijn juist dit soort praktijken die de Braziliaanse voetbalcompetitie een niet al te best imago bezorgen. Het geld regeert ook in Brazilië, maar vaak niet op een duurzame manier.

Europeanen in Brazilië

De voorbije jaren hebben ook externe investeerders hun weg naar de Braziliaanse voetbalcompetitie weten te vinden. En de regels met betrekking tot de hoeveelheid buitenlanders in een selectie zijn versoepeld.

Het zorgde ervoor dat steeds meer spelers vanuit Europa, zoals bijvoorbeeld de Deen Martin Braithwaite (bij Gremio), de Fransman Dimitri Payet (Vasco da Gama) en recentelijk de Noord-Ierse international Jamal Lewis (São Paulo) in de Braziliaanse voetbalcompetitie terecht zijn gekomen. En nu dus ook Depay.

De gezaghebbende journalist en schrijver Rodrigo Capelo, die onder meer een boek schreef over de politieke en economische complexiteit in het Braziliaanse voetbal, vindt de voorzichtige intocht van Europese voetballers nog geen reden tot optimisme.

"Deze recente aankopen hebben vooralsnog meer weg van een bevlieging dan dat er echt een strategie achter zit die iets structureels in het Braziliaanse voetbal gaat veranderen", vertelde Capelo onlangs in gesprek met The Athletic.

De waarschuwing van Capelo komt niet uit de lucht vallen. Het is al langer bekend dat Corinthians een schuld van ruim 340 miljoen euro heeft. En wat als de club degradeert? Daar willen ze in São Paulo liever niet aan denken.

"Het is duidelijk dat ik hier met een bepaalde reden ben. Deze club hoort natuurlijk niet waar het nu staat", aldus Depay.

Clausule

Corinthians en Depay maakten overigens wel de afspraak dat het in 2026 aflopende contract van de voetballer door beide partijen eerder kan worden beëindigd bij degradatie van de club.

Vampeta is er tot slot niet bang voor dat de komst van Depay een mislukking wordt bij Corinthians. "Hij lijkt mij een gouden greep", zegt de inmiddels 50-jarige oud-voetballer.

"Als je de juiste spelers aantrekt, dan komt het goed. Er wordt hier veel van hem verwacht. En als het niet goed gaat, dan vindt hij elders wel zijn draai. Het feit dat hij überhaupt naar Brazilië is gekomen, vind ik al mooi."