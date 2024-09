ANP Depay dolt met de Braziliaanse pers

Neymar adviseerde Depay bij clubkeuze: 'Brazilië is het Mekka van het voetbal'

Het waren grote Braziliaanse namen uit het mondiale voetbal die Memphis Depay benaderde met de vraag of hij er verstandig aan deed zijn loopbaan op 30-jarige leeftijd voort te zetten in hun vaderland.

Eén van de wereldsterren die daarop met een volmondig 'ja' antwoordde, was Neymar, verklapte de Nederlander donderdag tijdens zijn eerste kennismaking met een zaal vol Braziliaanse journalisten.

Spijt dat hij naar de huidige spits van het Saudi-Arabische Al-Hilal luisterde had Depay niet, zei hij. "Dit is het Mekka van het voetbal. Hier wordt o jogo bonito gespeeld, het mooiste voetbal van de wereld."

Omgekeerde weg

Voor de hand liggend was zijn transfer niet, Depay was de eerste om het te erkennen. "Veel Braziliaanse voetballers kiezen juist voor een avontuur in Europa", zei hij via zijn tolk.

Dat hij verbazing wekte door als Europese speler van naam en faam de omgekeerde weg te bewandelen, begreep hij. Maar de keuze voor Brazilië in het algemeen en degradatiekandidaat Corinthians in het bijzonder liet zich volgens Depay verklaren.

De aanvaller bevond zich, zo zei hij, op zijn dertigste op een keerpunt in zijn loopbaan nadat zich in de transferperiode geen grote Europese club voor hem meldde. "Toen vroeg ik me af: wat kan ik nog doen om gelukkig te worden?"

ANP Depay toont zijn shirt met rugnummer 94

De keuze voor de Brasileirão, zoals de Braziliaanse Serie A ook wel genoemd wordt, was geen logische. "We weten in Europa heel weinig van het Braziliaanse clubvoetbal. Ik besloot af te gaan op mijn gevoel toen Corinthians zich meldde en heb bij het maken van deze keuze mijn hart gevolgd. Alles in het leven heeft een reden. Dat geldt ook voor deze stap."

Depay bespeurde 'energie van boven' en zette zijn handtekening onder een overeenkomst die hem tot 31 juli 2026 aan Corinthians verbindt. Al snel merkte hij dat hij daarmee de juiste keuze had gemaakt.

"De warmte die ik bij deze club voel vanaf het moment dat ik in São Paulo arriveerde, heb ik nog nooit ergens anders ervaren. Uiteraard ben ik hier voor het voetbal. Maar ik houd ook van de manier waarop de mensen hier het leven omarmen. Dat ik hier nu ben, gaat mijn voorstelling te boven. Dit voelt nu al heel erg goed."

Zo werd Depay onthaald door de fans:

0:55 Depay krijgt vuurwerk, lichtshow en shirtje met nummer 94 bij presentatie Corinthians

Depay bediende de journalisten op hun wenken. Het was, zo vervolgde hij, niet geheel toevallig uitgerekend een Braziliaanse voetballer geweest die in zijn jonge jaren zijn grote voorbeeld was. "Ik ben altijd een grote fan geweest van Ronaldo, in zijn jaren dat hij bij PSV speelde. De manier waarop hij in de spits speelde, dat wilde ik ook. Ik had vroeger één doel: net zo goed worden als Ronaldo."

Gezien als verlosser

De aanvaller zei zich er van bewust te zijn dat de verwachtingen van de supporters van Timão ('Grote Club') hooggespannen zijn. Corinthians staat onder de degradatiestreep en verkeert in grote financiële problemen, de Nederlander wordt door de bloedfanatieke aanhang als weinig minder dan de verlosser gezien.

Hoewel de club uit São Paulo in het eerste kwartaal van 2024 niet minder dan 340 miljoen euro in het rood stond, is de 97-voudig international al de negentiende speler die dit jaar werd aangetrokken.

De honger is daarmee nog niet gestild, waarschuwde voorzitter Augusto Melo. Als het aan hem ligt, komt na Depay ook de Spanjaard Sergio Ramos zijn club versterken. De 38-jarige centrale verdediger zit sinds deze zomer zonder club, nadat zijn contract bij Sevilla afliep.

Ik wil de kinderen van dit land inspireren en meer tot elkaar brengen. Memphis Depay

De vraag of hij, zoals gepland, op 17 september in het kader van de halve finale van de Copa Sudamericana kan debuteren in en tegen Fortaleza durfde Depay niet te beantwoorden. "Ik moet daarin realistisch zijn. Sinds de halve finale op het EK heb ik geen wedstrijden meer gespeeld. Het is aan de medische staf van de club om te bepalen of en wanneer ik fit genoeg ben."

Voorbeeld voor de jeugd

Depay heeft een hoger doel met zijn Braziliaanse avontuur, vertelde hij. De aanvaller wil, met zijn spel, bijdragen aan het verkleinen van het enorme verschil tussen arm en rijk in het Zuid-Amerikaanse land.

"Ik wil hier graag uitgroeien tot een voorbeeld voor de Braziliaanse jeugd. Of je rijk bent of geboren in een favela, we zijn allemaal mensen. Ik wil de kinderen van dit land inspireren en meer tot elkaar brengen. En laten zien dat je moet geloven dat het mogelijk is om de dromen die je hebt daadwerkelijk te realiseren."