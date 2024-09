ANP Memphis Depay

NOS Voetbal • vandaag, 12:10 Corinthians heeft 340 miljoen euro schuld, omstreden sponsor betaalt salaris Depay

In Brazilië worden na de transfer van Memphis Depay naar Corinthians vraagtekens gezet bij de overgang van de Oranje-international naar de gewezen topclub, die al geruime tijd in verval is. Wat doet een speler met zijn reputatie bij een degradatiekandidaat die kampt met een megaschuld en betalingsachterstanden aan spelers en overig personeel?

Depay is niet de eerste grote naam die het zwart-witte shirt van Corinthians om de schouders draagt. Grote voetballers als Garrincha, Rivellino, Rivaldo, Sócrates, Roberto Carlos en Ronaldo gingen de Nederlander voor.

Corinthians snakt na een aantal magere jaren naar nieuwe successen. De ploeg die zich na Flamengo op de grootste aanhang van Brazilië mag heugen werd in 2000 de eerste FIFA-clubwereldkampioen ooit, door in de finale af te rekenen met Vasco da Gama. Twaalf jaar later werd de club winnaar van het WK voor clubs door in de finale Chelsea met 1-0 te verslaan.

Financieel zwaar weer

Sinds de Braziliaanse landstitel van 2017 won Corinthians geen enkele prijs meer. De club staat momenteel zeventiende in de Campeonato Brasileirão Série A, waaruit de nummers zestien tot en met twintig degraderen. Corinthians verkeert financieel in dusdanig zwaar weer dat ze niet in staat is de salarissen van spelers en personeel tijdig te betalen, zo meldt de Braziliaanse krant Diario de São Paulo.

Corinthians kampte volgens een andere Braziliaanse krant, Gazeta Esportiva, in het eerste kwartaal van 2024 zelfs met een schuld van bijna 340 miljoen euro.

3:09 Depay op weg naar Corinthians: hoe sterk is de Braziliaanse competitie?

De financiële situatie is dusdanig dat de hoofdsponsor van Corinthians, het gokbedrijf Esportes da Sorte, vrijwel de volledige 9,7 miljoen euro betaalt die Depay de komende twee seizoenen opstrijkt.

De eigenaar van Esportes da Sorte gaf zich vorige week overigens aan bij de politie van de Braziliaanse deelstaat Pernambuca, nadat er een arrestatiebevel tegen hem was uitgevaardigd. Justitie in vijf Braziliaanse deelstaten is bezig met een groot onderzoek naar een bende die zich bezig houdt met illegaal gokken en witwassen van geld en zette de eigenaar van het gokbedrijf daarbij vast voor verhoor.

De sombere situatie ten spijt roert Timão ('grote club'), zoals de bijnaam van Sport Club Corinthians Paulista luidt, zich danig op de transfermarkt. Naast Depay trok de club deze week ook André Carrillo aan. De Peruviaan is net als Depay transfervrij en afkomstig van het Saudische Al-Qadsiah.

Eerder verzekerde Corinthians zich van de diensten van voormalig PSV'er André Ramalho en trok het daarnaast nog vijf andere spelers aan.

Externe financiers

Het niveau van de Braziliaanse Serie A is stijgende door het toenemend aantal externe financiers bij de clubs. Zo kwam Botafogo in handen van John Textor, een Amerikaanse zakenman die twee jaar geleden zijn oog liet vallen op Vitesse. Voormalig Braziliaans international (en oud-PSV'er) Ronaldo Názario de Lima was enige tijd eigenaar van Cruzeiro voor hij de club van de hand deed aan een groot supermarktconcern. Vasco da Gama staat op het punt te worden overgenomen door een investeringsfonds uit Saudi-Arabië.

Met de komst van het grote geld weten dit jaar ook grote namen de weg naar Brazilië te vinden. Zo keerden deze zomer Coutinho (Vasco da Gama), Alex Telles en Allan (beiden Botafogo) en Thiago Silva (Fluminense) terug naar hun geboorteland.

ANP In Braziliaanse media worden vraagtekens gezet bij de transfer van Depay naar Corinthians

Het aantal buitenlanders dat in Brazilië speelt, is beperkt. Door een recente regelwijziging van de Braziliaanse voetbalbond CBF staan er in totaal slechts een slordige 120 buitenlanders onder contract bij de twintig clubs in de Brasileirão.

Het aantal niet-Braziliaanse spelers in een wedstrijdselectie is gelimiteerd op negen per club. In 2023 bedroeg dat aantal nog zeven.

Debuut Depay

Corinthians moest de transfer van Depay maandag voor 19.00 uur Braziliaanse tijd regelen om hem in te kunnen zetten in de halve finales van de Copa do Brasil, mocht de ploeg zich daarvoor plaatsen.

Het debuut van de 30-jarige aanvaller is voorzien voor woensdag 18 september, wanneer Corinthians op bezoek gaat bij Fortaleza voor de eerste wedstrijd van de kwartfinale van de Copa Sul-Americana, het Zuid-Amerikaanse equivalent van de Europa League.

Koeman: 'Belangrijkste is dat hij zijn niveau haalt' Oranje-bondscoach Ronald Koeman sluit niet uit dat hij Depay nog zal oproepen als hij in Brazilië speelt. Hij vindt dat de spits in een andere situatie zit dan Steven Bergwijn, die Koeman niet meer zal oproepen vanwege zijn transfer naar Ittihad uit Saudi-Arabië. "Het ligt aan het feit of hij gaat spelen, fit is en zijn niveau haalt, dat is het allerbelangrijkste."