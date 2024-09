Met debuterende Depay wint Corinthians cruciaal degradatieduel

Als de verlosser werd Memphis Depay binnengehaald bij het Braziliaanse Corinthians en het eerste succesje is binnen. De 30-jarige aanvaller debuteerde als invaller met een 3-0 zege in het cruciale degradatieduel met Atlético Goianiense.

De Neo Química Arena in São Paulo zat volgepakt voor het debuut van Depay. De fans moesten tot de 67ste minuut geduld hebben. Op dat moment kwam de Oranje-international als invaller in de ploeg. De stand was toen al 2-0 door twee goals van de Paraguayaan Ángel Romero.