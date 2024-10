Depay mag eindelijk juichen in Brazilië: eerste treffer voor Corinthians

Hij had al twee assist achter zijn naam staan, maar Memphis Depay is nu ook voor het eerst trefzeker voor zijn nieuwe ploeg Corinthians in de Braziliaanse competitie. Met een prachtige vrije trap schoot de spits tien minuten na de rust de 3-2 tegen de touwen.

Het duurde even voordat Depay zijn treffer te pakken had in Brazilië, ruim een maand na zijn debuut, dus de vreugdeuitbarsting van de Nederlander na zijn treffer was te begrijpen.