Depay geeft eerste assist bij Corinthians na fraaie individuele actie

In één vloeiende beweging tikte Memphis Depay vannacht de bal van zijn linker- naar zijn rechterbeen, om vervolgens zijn eerste assist voor Corinthians te geven. Hij droeg daarmee bij aan een 3-0 zege van zijn nieuwe club in de kwartfinale van de Copa Sudamericana tegen Fortaleza.

Het was het tweede optreden van Depay voor Corinthians. Afgelopen weekend viel hij al in tijdens het competitieduel met Atlético Goianiense (belangrijke 3-0 zege).

Tegen Fortaleza kwam Depay in de 65ste minuut het veld in. Kort voor tijd toonde hij een eerste glimp van zijn klasse en stelde hij Pedro Henrique in staat de 3-0 binnen te tikken.