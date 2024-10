ANP Simons wordt van het veld getild

NOS Voetbal • vandaag, 10:05 • Aangepast vandaag, 15:49 Simons loopt enkelblessure op, enkele weken langs de kant

Xavi Simons heeft gisteravond een enkelblessure opgelopen in de Champions League-wedstrijd tussen RB Leipzig en Liverpool. De Oranje-international ging een kwartier voor tijd naar de grond en moest door twee leden van de medische staf van het veld worden gedragen.

"Xavi heeft zijn enkel verzwikt en had al pijn", verklaarde Leipzig-trainer Marco Rose. "We zullen eerst een volledige diagnose stellen en dan kijken wat er daarna gebeurt. We hopen dat het goed gaat met Xavi."

RB Leipzig laat donderdagmiddag via sociale media weten dat Simons "enkele weken" uitgeschakeld is. "Een beslissing over hoe de blessure behandeld zal worden moet nog worden gemaakt."

Interlands op de tocht

In de komende interlandperiode speelt het Nederlands elftal tegen Hongarije (16 november) en Bosnië en Herzegovina (19 november) in de Nations League. Mocht de enkelblessure van Simons inderdaad serieus zijn, komen deze wedstrijden voor hem in gevaar.

Simons is onder bondscoach Ronald Koeman een vaste waarde in Oranje. Hij speelde alle zes duels op het EK afgelopen zomer en kwam sindsdien ook in elk van de vier Nations League-duels van het Nederlands elftal in actie.