Tyrese Simons - neef van Xavi - is voetballer bij FC Eindhoven, maar ook taxichauffeur

Spelersvakbond: 'Zonder contract loop je als speler een groot risico'

"We zijn hartstikke tevreden over Tyrese", zegt Marc Scheepers, technisch manager bij FC Eindhoven. "Maar er zijn meer jongens die profvoetballer willen worden bij FC Eindhoven." Elke eerstedivisieclub is verplicht om 16 contractspelers in de selectie op te nemen. Er spelen bij Eindhoven zes talenten bij het eerste die nog niet over een contract beschikken.

Evgeniy Levchenko, voorzitter van de Vereniging voor Contractspelers (VVCS), vindt dat geen goede zaak. "Je loopt als voetballer een groot risico. Stel je raakt geblesseerd... en dan? Zonder contract ben je niet beschermd door de CAO die wij als spelersvakbond met de clubs hebben afgesproken. Zo heb je als speler geen rechten. Ik snap wel dat clubs een speler graag vaak willen testen. Maar als je al negen wedstrijden hebt gespeeld, is dit geen ideale situatie."

Scheepers: "We kunnen het geld maar één keer uitgeven en moeten heel voorzichtig zijn met de financiële huishouding. Het is passen en meten in de eerste divisie. We zijn wel bezig om te kijken of we die jongens in de winter kunnen binden. Het liefst zou ik alle jeugdspelers bij de club een contract willen bieden, maar dat is een utopie."