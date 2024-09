EPA

NOS Voetbal • vandaag, 17:21 • Aangepast vandaag, 20:30 Leverkusen houdt Bayern op 1-1, Simons belangrijk voor winnend Leipzig

Bayern München en Bayer Leverkusen hebben de punten gedeeld in de eerste kraker van het Bundesliga-seizoen. De thuisploeg had meer balbezit en kreeg meer kansen, maar Leverkusen stond goed opgesteld en zorgde voor het eerste puntenverlies van Bayern.

Voor Bayern-trainer Vincent Kompany was de wedstrijd zijn eerste echte test. Bayern won de eerste vier competitieduels allemaal en vermorzelde Dynamo Zagreb in de Champions Leaugue (9-2), maar een écht grote tegenstander kwam de Belg nog niet tegen.

Leverkusen werd vorig jaar ongeslagen kampioen, maar verloor dit seizoen al van RB Leipzig. Jeremie Frimpong deed de hele wedstrijd mee bij de ploeg van Xabi Alonso.

De kraker was ook een directe ontmoeting tussen de talentvolle spelmakers Jamal Musiala (Bayern) en Florian Wirtz (Leverkusen), die afgelopen zomer samen indruk maakten op het EK.

Bayern beter, Leverkusen scoort

In het eerste halfuur had Leverkusen weinig de vertellen. Bayern kreeg de meeste kansen en voor Leverkusen was het vooral verdedigen geblazen. Toch kwamen de regerend kampioenen van Duitsland op voorsprong, door een raak schot van net buiten de zestien van Robert Andrich.

Voor rust kwam Bayern weer op gelijke hoogte, door een prachtgoal van Aleksandar Pavlovic. Het jonge talent nam de bal aan op de borst, nam hem op de wreef en de bal vloog het doel in.

NOS

Na ruim een uur spelen had Bayern 70 procent balbezit, maar Leverkusen hoefde in de tweede helft minder te vrezen. Der Rekordmeister creëerde minder mogelijkheden, maar was nog altijd de sterkere ploeg.

Bij Leverkusen leken ze een gelijkspel overigens wel genoeg te vinden. Doelman Lukás Hrádecky nam, ook voordat de goals vielen in de eerste helft, uitgebreid de tijd bij elke doeltrap. Scheidsrechter Felix Zwayer hield de gele kaart op zak.

Waar Leverkusen regelmatig duels nog beslist in blessuretijd, bleef de 1-1 ditmaal staan.

Goal en assist Simons

Eerder op de dag won RB Leipzig met ruime cijfers van Augsburg. Xavi Simons en voormalig Vitesse-speler Loïs Openda hadden hun aandeel in de 4-0 zege.

Reuters Xavi Simons viert zijn treffer

Zowel Simons al Lutsharel Geertruida maakten de 90 minuten vol bij Leipzig. Al binnen een kwartier stond het 2-0, door twee treffers van Benjamin Sesko.

Jeffrey Gouweleeuw kreeg vanaf elf meter de uitgelezen kans om de aansluitingstreffer te maken, maar Péter Gulácsi keerde de strafschop van de Nederlandse verdediger.

Meteen na rust brak Openda door de verdediging van Augsburg heen na een mooie pass van Simons. De Belgische spits liet de kans niet onbenut. Even later scoorde Simons zelf ook, met een mooie volley via de buitenkant van zijn voet van ongeveer tien meter.

Door de zege staat Leipzig voorlopig tweede in de Bundesliga. Nummer één Bayern München speelt om 18.30 uur in eigen stadion tegen nummer vier Bayer Leverkusen.