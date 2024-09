Bayern München wint opnieuw ruim en blijft ongeslagen koploper Bundesliga

Bayern München heeft voor de derde keer op rij met grote cijfers gewonnen. In de vierde speelronde van de Bundesliga won de koploper de uitwedstrijd tegen Werder Bremen met 5-0.

Afgelopen week wonnen de Zuid-Duitsers al van Holstein Kiel (6-1) en in de Champions League van Dinamo Zagreb (9-2). Ook in Bremen draaide de doelpuntenmachine op volle toeren.

Michael Olise scoorde twee keer en was ook aangever bij een treffer van Jamal Musiala. Spits Harry Kane tekende voor zijn achtste doelpunt in drie duels. Serge Gnabry zorgde voor de 5-0.

Bayern heeft nu zestien keer gescoord in vier competitieduels en heeft als enige ploeg in de Bundesliga nog geen punten verspeeld. Werder Bremen bezet de tiende plaats in de Duitse competitie.