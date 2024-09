Schalke 04 neemt drastische maatregelen: trainer Geraerts en TD Wilmots ontslagen

Schalke 04 heeft na de nederlaag op vrijdagavond tegen Darmstadt (5-3) drastische maatregelen genomen. De Duitse voetbalclub, die is afgezakt naar het tweede niveau, heeft afscheid genomen van de Belgische coach Karel Geraerts. Ook technisch directeur Marc Wilmots moet vertrekken. De nederlaag was extra pijnlijk omdat Schalke met 3-0 had voorgestaan