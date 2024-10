Pro Shots Den Bosch viert de periodetitel

NOS Voetbal • vandaag, 22:18 De Vliert in vuur en vlam: Den Bosch pakt na hectische ontknoping periodetitel

FC Den Bosch heeft in een spannende en hectische negende speelronde van de eerste divisie de titel in de eerste periode in de wacht gesleept. Een 2-2 gelijkspel tegen De Graafschap was genoeg voor de ploeg van coach David Nascimento.

Concurrenten Helmond Sport en Excelsior verspeelden allebei punten tegen respectievelijk Jong Ajax (1-1) en Roda JC Kerkrade (3-0). Dat leidde tot uitzinnige vreugdetaferelen in De Vliert, waar honderden fans het veld bestormden.

Sla de carrousel over Pro Shots Honderden fans van Den Bosch vieren feest op het veld

Pro Shots Feest in de kleedkamer

Vooraf was de situatie als volgt. Excelsior, FC Den Bosch en Helmond Sport hadden alle drie zeventien punten uit acht wedstrijden, maar met een beter doelsaldo stond Excelsior (23-11) bovenaan, Den Bosch (15-4) was de nummer twee en Helmond Sport (14-7) de nummer drie.

Die drie clubs streden vandaag, met nummer vier De Graafschap nog als theoretische vierde kandidaat, om de eerste periodetitel, die recht geeft op deelname aan de play-offs om promotie naar de eredivisie. Voor het uit de eredivisie gedegradeerde Excelsior was dat niet onverwacht, Den Bosch en Helmond Sport verrasten vriend en vijand.

Helmond Sport bij rust virtueel bovenaan

De afgelopen jaren was FC Den Bosch niet veel meer dan een lelijk eendje in de eerste divisie. Vorig seizoen eindigde de club nog op de negentiende plaats.

Met Jong Ajax als tegenstander in eigen huis had Helmond Sport vooraf misschien wel het gunstigste programma, waar FC Den Bosch het moest opnemen tegen De Graafschap en Excelsior op bezoek ging bij Roda in Kerkrade.

Pro Shots Roda JC viert de 2-0 tegen Excelsior

Na de eerste helft stond de Helmondse ploeg van coach Kevin Hofland virtueel bovenaan. De tussenstand was weliswaar 0-0 in Helmond, maar Den Bosch stond door een doelpunt van Donny Warmerdam met 0-1 achter en Excelsior stond al met 2-0 achter bij Roda door treffers van Thibo Baeten en Patriot Sejdiu.

Toen Kayden Wolff Jong Ajax in de 54ste minuut op aangeven van Gerald Alders op voorsprong zette bij Helmond keerden de kansen. Nu was Excelsior weer koploper, ondanks die achterstand.

Kotzebue doet het voor Den Bosch

Dat duurde een kwartiertje. Het was invaller Vieiri Kotzebue die de Vliert met de 1-1 voor Den Bosch tegen De Graafschap op zijn kop zette door een voorzet van Hicham Acheffay van dichtbij binnen te tikken. Drie minuten later bracht hij de Bossche fans zelfs in extase met zijn tweede goal, een kopbal.

"Wij staan bovenaan, wij staan bovenaan", klonk vanaf de tribunes bij de club die in 2005 voor het laatst in de eredivisie speelde en in de afgelopen vier seizoenen drie keer negentiende werd in de eerste divisie.

Pro Shots Vieiri Kotzebue

Helmond Sport zette nog aan tegen Jong Ajax en via Redouane Halhal op 1-1 kwam. Ver in blessuretijd maakte Joran Hardeman namens De Graafschap gelijk in Den Bosch en werd het nog even billenknijpen voor de Bosschenaren.

Nadat doelpuntenmaker Halhal een rode kaart had gekregen raakte Anthony van den Hurk namens Helmond Sport de lat en ontsnapte Den Bosch aan een ultieme bittere pil. Het bleef 1-1 in Helmond en bij Roda-Excelsior werd het door een fout van keeper Calvin Raatsie nog 3-0 via Cain Seedorf.

Hoewel de fans het veld al hadden bestormd, bleven staf en spelers van Den Bosch geduldig wachten op het verlossende bericht en werd de eerste periodetitel sinds het seizoen 2018/2019 uitbundig gevierd.

Met achttien punten en een doelsaldo van 17-6 stond Den Bosch echt bovenaan. Helmond Sport bezet met achttien punten en een doelsaldo van 15-8 de tweede plek en Excelsior is met zeventien punten nu de nummer drie.

Pro Shots Teleurstelling bij Anthony van den Hurk van Helmond Sport