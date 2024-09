Den Bosch verliest koppositie door doelpuntloos gelijkspel bij Telstar

FC Den Bosch is de koppositie in de eerste divisie kwijt. De ploeg van trainer David Nascimento kwam op bezoek bij Telstar niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel.

Ruim anderhalve maand na de start van de competitie ligt alles nog dicht bij elkaar in de top van de Keuken Kampioen Divisie. Den Bosch profiteerde vorig weekend van misstappen van Helmond Sport en Excelsior en nam zo de leiding in het klassement.

Hoewel het seizoen nog jong is, zijn de huidige krachtsverhoudingen opvallend te noemen. Den Bosch eindigde vorig seizoen nog als voorlaatste, terwijl Telstar (zeventiende), Jong PSV (zestiende) en FC Eindhoven (veertiende) het niet veel beter deden. Al deze clubs staan nu in de top zes.

Initiatief

Op het kunstgrasveld in Velzen-Zuid had Den Bosch vandaag grote moeite met Telstar. Na een gelijkwaardige eerste helft zag het hoe Telstar in het eerste kwartier na rust het initiatief overnam.

Forse duw

Pas in de slotfase zetten de spelers van Den Bosch een aanvalsoffensief in. Vlak voor tijd ging vleugelspeler Nick de Groot na een forse duw naar de grond in het vijandelijke strafschopgebied, maar de arbiter oordeelde dat het te licht was voor een strafschop.