Den Bosch nieuwe koploper eerste divisie na misstappen Helmond en Excelsior

FC Den Bosch is de nieuwe koploper in de Eerste Divisie na een 1-0 overwinning op FC Dordrecht. De strijd om de eerste plek lag vanavond volledig open, met Den Bosch, Excelsior en Helmond Sport die allemaal kans maakten op de koppositie.

Snoeiharde penalty

Den Bosch eindigde vorig seizoen nog als voorlaatste in de eerste divisie. De verrassend sterk presterende Brabanders kregen in de zeventiende minuut een penalty toen Nick de Groot werd gehaakt.

Er veranderde niets meer aan de stand, ook niet in de negen minuten blessuretijd. Daarin werd Emmen nog een paar keer gevaarlijk en ook Den Bosch kreeg kansen had om de voorsprong uit te breiden. Het publiek kon de behaalde eerste plek uitbundig vieren.

Excelsior geeft het weg

Excelsior was bij winst op Dordrecht koploper geworden, maar gaf een mooie voorsprong weg. In de eerste helft aan de Krommedijk konden de Rotterdammers nog niet overtuigen. Pas na rust werd de score geopend door Lennard Hartjes. Dordrecht leek even van slag, waarna de Excelsior beter in hun spel kwam.