Pro Shots Robert Mühren en Bilal Ould-Chikh vieren d 1-0 van Volendam tegen Dordrecht.

NOS Voetbal • vandaag, 22:15 Volendam zet opmars voort tegen Dordrecht, Mühren weer trefzeker

FC Volendam heeft de weg naar boven in de eerste divisie gevonden. In mei degradeerde de club na twee seizoenen uit de eredivisie en beleefde een niveau lager met drie nederlagen een ronduit belabberde rentree.

Inmiddels is de ploeg van trainer Rick Kruys drie wedstrijden ongeslagen. Dinsdag won Volendam aan De Dijk met 2-0 van FC Dordrecht.

Wéér Mühren

Vorig jaar was Dordrecht nog een van de revelaties van de eerste divisie en ook dit jaar begon de club uitstekend. Maar gezien de recente historie kun je Dordt gerust een van de favoriete tegenstanders noemen van de Volendammers.

Van de laatste vier onderlinge duels aan De Dijk won Volendam er vier met grote cijfers: in 2018 werd het 4-1, in 2020 zelfs 7-1 en in 2021 4-2.

Robert Mühren tekende in die laatste editie voor alle vier de Volendamse goals. En ook dinsdag opende de ervaren spits de score. Mühren stond bij een vrije trap van Bilal Ould-Chikh helemaal vrij bij de tweede paal en knikte de bal simpel in de verre hoek: 1-0.

Pro Shots Voormalig Feyenoord-jeugdtrainer Melvin Boel liet Dordrecht met zeven oud-Feyenoorders starten tegen Volendam.

Toch is het ene Dordrecht het andere niet. De enige speler aan Dordtse kant die al eerder met de Schapenkoppen tegen Volendam had gespeeld was aanvoerder Jari Schuurman. In 2019 stond hij met een assist zelfs aan de basis van een zeldzame 4-3 zege.

Ook nu had de wedstrijd anders kunnen lopen als de poeier van Joep van der Sluijs - een van de zeven spelers met een verleden bij partnerclub Feyenoord - in de openingsfase niet tegen de paal, maar in het doel was verdwenen.

In plaats daarvan verdubbelde uitblinker Ould-Chikh met een droge knal kort voor rust de Volendamse voorsprong: 2-0. Na rust waren er nog wel wat kansen over en weer, maar gescoord werd er niet meer.

Rode kaart Kaplan

Op De Toekomst won Jong AZ met 2-1 van Jong Ajax. Jaydon Banel opende op slag van rust de score voor de Amsterdammers.

Nadat verdediger Ahmetcan Kaplan in de extra tijd van de eerste helft een strafschop veroorzaakte en daarvoor zijn tweede gele kaart had gekregen, kantelde de wedstrijd in na rust in Alkmaars voordeel.

Lequincio Zeefuik miste de strafschop, maar Jayden Addai schonk jong AZ met twee treffers tussen de 55ste en de 58ste minuutalsnog de zege.