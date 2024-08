Orange Pictures Henk Veerman (Volendam) en Jari Vlak (ADO Den Haag)

NOS Voetbal • vandaag, 10:07 Drie duels, drie rode kaarten, nul punten voor hekkensluiter Volendam: 'Kleuterklaswerk'

FC Volendam gaat door een diep dal. Na een bestuurlijke crisis waarbij onder meer Wim Jonk en Jan Smit op pijnlijke wijze het veld moesten ruimen, is de club nu in een sportieve crisis terecht gekomen.

"Kleuterklaswerk", zo noemde FC Volendam-aanvoerder Henk Veerman de prestaties van zijn ploeg. FC Volendam keerde dit seizoen terug in de eerste divisie, maar kan daar vooralsnog geen indruk maken. De ploeg van Rick Kruys staat na drie duels met nul punten stijf onderaan.

Vrijdagavond verloor Volendam van ADO Den Haag in de derde speelronde: 2-1. Vooral in de eerste helft kregen de Volendammers geen poot aan de grond. Veerman schaamt zich: "Dan is het de mannen tegen de jongetjes, dat wordt wel heel vervelend..."

'Ruimtes gaan vallen'

"Die eerste helft was onthutsend zwak." ADO wist het net één keer te vinden, en dus moest er aan Volendamse kant iets veranderen. "De tweede helft ga je dan volle bak één-op-één spelen. Dan weet je dat er ruimtes gaan vallen, maar wij gaan ook creëren."

Pro Shots Volendam-trainer Rick Kruys na de rode kaart voor Daniel Beukers (rechts)

Tien minuten in de tweede helft tikte Jari Vlak namens ADO Den Haag de 2-0 binnen. Even later wist Veerman de spanning in de wedstrijd nog enigszins terug te krijgen.

"Maar dan die rode kaart." Veerman benadrukt het nog eens. "Dat is echt kleuterklaswerk." Basisdebutant Daniël Beukers zag vijf minuten na de aansluitingstreffer de tweede gele kaart voor zijn neus verschijnen: de club uit Volendam moest met tien man verder. En dat was al de derde keer dit seizoen.

"Niet slim", vindt Veerman, "Maar dan ga je daarna wel opportunistischer spelen." Na de rode kaart lieten de Volendammers beter spel zien en mocht de ploeg tot de laatste minuut hopen op een punt uit dit duel met ADO.

Orange Pictures Jari Vlak viert de treffer van ADO Den Haag tegen Volendam

Dat mocht niet baten. 'Het andere Oranje' heeft drie duels gespeeld, drie rode kaarten bemachtigd, maar nog geen punt mogen noteren.

"Ik maak me nog geen zorgen. Het is gewoon erg vervelend van die rode kaart elke keer. De eerste twee nederlagen kunnen we daar helemaal op afschuiven. Normaal gesproken win je wel van de Graafschap en vorige week wist Emmen pas na de rode kaart te scoren."

Maar Veerman weet ook: "Nu had het daar niet eens veel mee te maken."

Te vaak creëert zijn ploeg maar één kans. "Dan moet je hopen op iets magisch en dat is niet de bedoeling denk ik."