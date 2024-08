Volendam blijft hekkensluiter na verlies bij ADO, TOP verrassend aan kop in eerste divisie

ADO Den Haag heeft na twee remises de eerste zege van het seizoen geboekt in de eerste divisie. In eigen huis werd de wedstrijd tegen FC Volendam met 2-1 gewonnen.

FC Volendam, deze zomer gedegradeerd naar de eerste divisie, staat met nul punten uit drie wedstrijden laatste in de competitie.

Alex Schalk, die deze winter na omzwervingen in Schotland, Zwitserland en Japan weer terugkeerde in Nederland, brak de ban door de openingstreffer te maken voor ADO. De 32-jarige spits gleed de bal knap binnen na een vrije trap van Daryl van Mieghem. Ploeggenoot en ras-Volendammer Jari Vlak zorgde vervolgens voor de 2-0.

Volendam kwam heel even terug in de wedstrijd door een goal van voormalig ADO-spits Henk Veerman, maar niet lang daarna kwam het met een man minder te staan na een rode kaart van Daniël Beukers.

TOP Oss verrassend aan kop

TOP Oss, dat vorig seizoen nog als achttiende eindigde in de Keuken Kampioen Divisie, gaat in ieder geval voor één dag aan kop. De Brabanders waren nog ongeslagen na duels met promotiekandidaten Excelsior (3-1 winst) en Roda JC (0-0) en wonnen vrijdagavond in eigen huis van SC Cambuur (1-0).