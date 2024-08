Pro Shots John van den Brom

NOS Voetbal • vandaag, 22:23 Vitesse pijnlijk onderuit in openingsduel, TOP Oss pakt koppositie in eerste divisie

Voor Vitesse was het al een enorme overwinning dat de club aan de start van het voetbalseizoen stond, na alle financiële malheur en bestuurlijke onrust van de laatste maanden. Toch liep het openingsduel in de eerste divisie uit op een flinke domper.

Vitesse kwam op achterstand tegen het bescheiden Telstar (0-1), slaagde erin een comeback te maken (2-1), maar door twee tegengoals in de slotfase van de wedstrijd verloren de Arnhemmers alsnog (2-3).

Make-over

In de afgelopen dagen maakte Vitesse een flinke make-over door. De Arnhemmers hoorden pas afgelopen zaterdag dat ze door mochten in het profvoetbal, dus moest snel worden gehandeld om klaar te zijn voor het begin van het eerste divisie-seizoen.

Liefst zeven nieuwe spelers werden de afgelopen dagen aangetrokken, terwijl oudgediende Eloy Room de club verliet om zo ruimte te maken in het salarishuis. Nieuwelingen Alexander Büttner (die aan zijn derde periode bij Vitesse begon), Justin Bakker en Mees Kreekels stonden in de basis, net als een groot aantal jonge spelers uit de eigen opleiding.

Het elftal was nog niet op elkaar ingespeeld, maar wel de betere ploeg tegen Telstar. Desondanks moest het na een half uur de openingstreffer slikken. Vitesse liet zich er niet door uit het veld slaan en maakte in de tweede helft een comeback via invallers Marcus Steffen en Tomislav Gudelj.

ANP Invaller Marcus Steffen heeft de 1-1 gemaakt

Toch kreeg Vitesse vlak voor tijd nog een flinke teleurstelling te verwerken. In vijf fatale minuten, in de slotfase van het duel, kwam Telstar nog tweemaal tot scoren. Daarmee gingen de Noord-Hollanders er, licht geflatteerd, met een 2-3 overwinning vandoor in stadion Gelredome.

TOP Oss aan kop

Na de eerste speeldag in de Keuken Kampioen Divisie is TOP Oss de verrassende koploper. De Brabanders eindigden vorig seizoen als achttiende, maar boekten vrijdagavond een knappe zege op Excelsior, dat de afgelopen jaargang in de eredivisie actief was geweest.

TOP Oss schoot in de hele wedstrijd vijf keer op doel en was daarmee drie keer succesvol. Giovanni Korte, Abel Stensrud en Tijmen Wildeboer maakten de openingstreffer van Excelsior's Richie Omorowa ongedaan.

Ook FC Eindhoven (2-0 tegen FC Den Bosch) won vrijdagavond met twee doelpunten verschil, maar omdat TOP vaker scoorde, staat de ploeg uit Oss in ieder geval één dag bovenaan de ranglijst.