Vitesse behoudt proflicentie en begint volgende week aan seizoen in eerste divisie

Eind juni nam de KNVB Vitesse de proflicentie af omdat de club niet voldeed aan meerdere eisen van de voetbalbond. Zo ontbrak er een bankrekening, wilde de accountant geen handtekening zetten onder de jaarrekening en was er geen sluitende begroting. De Arnhemse club ging in beroep tegen die uitspraak en kreeg uitstel van de KNVB om orde op zaken te stellen . Dat is nu dus gelukt.

Lange tijd leek Vitesse de begroting te willen dichten met geld van Guus Franke. Maar de Gelderse ondernemer wilde zijn geld alleen beschikbaar stellen als hij door de licentiecommissie van de KNVB was goedgekeurd als nieuwe eigenaar. Dat was woensdag, ten tijde van de deadline voor de Arnhemse club, nog niet het geval.

Nieuwe kink in de kabel

Donderdag zou de KNVB al een besluit nemen over de toekomst van Vitesse, maar de bond liet weten nog vragen te hebben over de invloed van de Amerikaan Coley Parry binnen de Arnhemse club. Er was dus een nieuwe kink in de kabel.