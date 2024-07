Noodlijdend Vitesse krijgt weer uitstel; definitieve uitspraak KNVB op 1 augustus

De beroepscommissie van de KNVB heeft het noodlijdende Vitesse opnieuw extra tijd gegeven om uit de benarde positie te komen. Aangezien er in de beroepszaak aanvullende gegevens noodzakelijk zijn, is besloten om de Arnhemse club tot en met 31 juli 12.00 uur de tijd te geven om te kunnen voldoen aan de laatste eisen.

Vitesse hoopt via de beroepscommissie te bereiken dat een eerder besluit om de proflicentie voor seizoen 2024-2025 in te nemen, wordt teruggedraaid.

Algemeen directeur Edwin Reijntjes: "Het is bijzonder vervelend voor eenieder die Vitesse een warm hart toedraagt dat wij nog in de wachtkamer zitten. Alhoewel ik het proces begrijp en blij ben dat we nog in de race zijn, moeten wij nog steeds alles on-hold zetten richting komend seizoen."

"Dat is wrang, aangezien wij het namelijk weer 'gewoon' over voetbal willen hebben, zoals het eigenlijk hoort. Met de naderende start van het seizoen worden de organisatorische en technische uitdagingen immens. Daarentegen is het behoud van de licentie het allerbelangrijkste. Daar werken we met zijn allen naartoe. En dat geloof is er ook."