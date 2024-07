Orange Pictures Eerste training Vitesse

Franke ziet overname Vitesse met vertrouwen tegemoet: 'Allemaal opgelost'

Vitesse zit al weken in spanning over het voortbestaan van de club. Guus Franke, de multimiljonair die Vitesse wil overnemen, heeft er nog steeds alle vertrouwen in. "Ik ben niet iemand voor een 'nee'", zegt hij tegen Omroep Gelderland.

Om de licentie te behouden moet Vitesse, dat een schuld van bijna 20 miljoen euro heeft, een sluitende begroting overleggen aan de KNVB, een zichtbare bankrekening hebben en een betrouwbare accountant die de jaarrekening kan tekenen. "Dat is allemaal opgelost", zegt Franke over die eisen.

Met zijn Zwitserse IT-bedrijf Axiom Partners, goed voor een miljardenomzet, dekt Franke (48) ook nog eens de gaten en lost hij liquiditeitsproblemen op. Eerder bereikte hij al een deal met de grootste schuldeiser, Coley Parry. Die is nu van het toneel verdwenen. Dat was een keiharde eis van de KNVB.

Vitesse krijgt tijdens een - naar verluidt - geheime beroepszitting nog de kans om de reddingsplannen toe te lichten. Daarna volgt op korte termijn duidelijkheid. Bij slecht nieuws kan Vitesse nog naar de burgerrechter.

De eerste wedstrijd van het seizoen staat gepland voor 9 augustus: een thuiswedstrijd in de eerste divisie tegen Telstar.

Vitesse begon 30 juni met trainen voor het nieuwe seizoen.

1:54 Eerste training Vitesse met de nieuwe (en oude) trainer John van den Brom

Franke gelooft in een goede afloop, maar voelt de tijdsdruk ook vanwege de naderende competitie. "Alles is echter keurig in orde. We zitten vol in de drukte, er is nergens anders ruimte voor. Maar ik werk met profs en we doen dit vaker. De KNVB vraagt het complete plaatje. Er moeten tientallen documenten aangemaakt worden."

Hij vervolgt: "Ze willen weten wie ik ben, wat voor zaken ik doe. Waar komt het geld vandaan? Maar wij zeggen altijd: we zetten onze kimono volledig open. Er is niets te verbergen. En we zijn dit ook gewoon gewend vanuit andere overnames."

Toch vragen velen zich af waarom een succesvol zakenman miljoenen euro's in een bijna failliete voetbalclub wil pompen. Franke: "Ik heb er niet direct voor gekozen. Maar doe dit omdat niemand anders opstond. Vitesse is voor mij altijd een club van klasse en cachet geweest. Dat sprak me aan. Ze kwamen ook vaak wat verder dan de rest."

Justitieel rapport

De betrouwbaarheid van Franke en zijn investeringsmaatschappij wordt doorgelicht. "Er moest inderdaad ook een justitieel rapport aangevraagd worden waarin onderzoek wordt gedaan naar een eventueel crimineel verleden", vertelt hij.

Franke is niet zo stressgevoelig. "Ik voel me kalm en ben ook niet zo snel nerveus te krijgen. Hoe groter de druk, hoe rustiger ik word. Als de overname wordt afgewezen? Ik ben niet iemand van een 'nee.' Dan kijk ik hoe we er alsnog een 'ja' van maken."

Vitesse heeft zijn eerste oefenwedstrijd al gespeeld.

Franke woont in Zwitserland: "Dit is het oude Nederland van 25 jaar geleden. Natuurlijk is het fiscaal iets aantrekkelijker, maar veel scheelt dat helemaal niet voor mij. Iedereen denkt in dit heerlijke land nog aan elkaar. De burger heeft het voor het zeggen."

Naïef

Hij leeft daar in de anonimiteit. Door de beoogde overname van Vitesse is dat ineens veranderd. "Daar heb ik niet zo goed over nagedacht. Mijn ouders lezen nu overal mijn naam. Ze vroegen al: wat ben je toch allemaal aan het doen? Maar dan denk ik aan die duizenden supporters van Vitesse die er zo achter stonden. Bij deze stad hoort een club en daarom ben ik ook doorgegaan."

Franke: "Natuurlijk kijk ook ik wel naar wat dit commercieel kan gaan doen. Circle8 gaat op het shirt komen. Maar het zou mooi zijn als ook andere grote partijen nu durven terug te komen."