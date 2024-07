Vitesse lijkt alsnog gered: Franke en Parry sluiten deal, stukken op tijd bij KNVB

Tegen middernacht klinkt gejuich bij Vitesse: op de valreep heeft zakenman Guus Franke alsnog een akkoord bereikt met de Amerikaanse investeerder Coley Parry. Daardoor kan hij de Arnhemse voetbalclub overnemen. Dat meldt Franke in een persbericht, waarvan de inhoud door Vitesse is bevestigd.

Het akkoord was noodzakelijk om de KNVB een sluitend beleidsplan te kunnen aanbieden. De deadline daarvoor was maandagavond om 23.59 uur. Vitesse laat weten dat de benodigde documenten tijdig zijn aangeleverd bij de voetbalbond.

Edwin Reijntjes, interim-directeur van Vitesse: "Het geduld van eenieder is wederom op de proef gesteld. Het is bijzonder hoe bepaalde processen werken, zeker als een deadline nadert. Met dit akkoord konden wij ook alle andere vereiste documenten in orde maken. Dit is gelukt."

Deal tussen Parry en Franke was cruciaal

Eerder op de dag leek dat dus niet te lukken, maar Franke gaf niet op. "Ik was tot op het bot teleurgesteld dat we er, ondanks alle inspanningen van zo veel mensen, toch niet uitgekomen waren."

"Maar het bleef knagen en de fans bleven ondanks alles onverminderd strijdbaar. Toen heb ik besloten om nog één keer de telefoon op te pakken, nog één keer op doel te schieten in de laatste seconde van de blessuretijd, en toen kwamen we er wél uit."

Beroepszaak

Nu is het voor Vitesse wachten op de beroepszaak. Daarin moet de Arnhemse club ook aantonen dat de problemen met de ING-bank en de accountant zijn opgelost. Die problemen oplossen is noodzakelijk voor het verkrijgen van een nieuwe licentie.

Franke heeft goede hoop op een positieve uitkomst in de beroepszaak. "Het is ongelooflijk wat voor emoties het voortbestaan van zo'n mooie traditieclub met zich meebrengt. De positieve energie die de afgelopen weken is ontstaan, zegt alles over de waarde van de club voor Arnhem en ver daarbuiten. Ik hoop dan ook dat we dit allemaal snel kunnen afronden en aan de aftrap staan van heel mooie tijden."