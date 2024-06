ANP John van den Brom op het trainingsveld

NOS Voetbal • vandaag, 16:16 Onzeker Vitesse speelt ellende van zich af bij eerste training, maar Room wil weg

Aan het gezicht van Vitesse-trainer John van den Brom is niet te zien hoe diep zijn club in de put zit. Faillissement dreigt en er is nog geen proflicentie voor het komende seizoen. Maar in het oog van de storm leidt een vrolijke Van den Brom de eerste training van de gedegradeerde club.

"Mooi! Het blijft mooi om weer op het veld te staan", zegt Van den Brom. "De traditie: op zondag de eerste training, altijd drukbezocht. Vandaag zie je ook weer dat we als club nog echt leven."

Voor honderden supporters werkt de spelersgroep, met enkele nieuwe gezichten en jeugdspelers, zich in het zweet. "Wij kunnen ons eindelijk weer met voetbal bezighouden, dat is heel lekker", zegt de coach, die ondanks alle onzekerheid met liefde terugkeerde bij 'zijn' Vitesse, waar hij twaalf seizoenen voetbalde en twaalf jaar geleden ook al trainer was.

ANP De eerste training van Vitesse

Op het veld verschijnen, tussen de vele jonge koppies, ook Eloy Room en Thomas Buitink. De keeper en aanvaller omschrijven zichzelf als "kinderen van de club". Het doet hen pijn wat er allemaal gebeurt bij Vitesse.

"Heel treurig", zegt Buitink (24), die al sinds zijn tiende bij de Arnhemse club speelt. Hij kwam in het eerste ten tijde van succesvolle play-offs en Europese avonturen, maar "zag de club met de maand eigenlijk verder wegzakken."

De club staat voorop, dus als ik kan vertrekken om het financieel beter te maken, zal ik dat gelijk doen. Eloy Room

"Er zijn zoveel problemen waar je geen grip op hebt", zegt Room (35). "Mensen die hier twintig jaar of langer hebben gewerkt moesten vertrekken, dat doet pijn om te zien."

Buitink vult aan: "Dat is voor mij het allertreurigst. De fysiotherapeut, die mij door een zware blessure heeft geholpen, en andere echte clubmensen zijn weg. Dat doet pijn..."

Van den Brom, Buitink en Room pleiten voor positiviteit. "Het mag wel een keer klaar zijn met de onzekerheid", zegt Buitink. "Daar zitten wel twee jaar in."

Ze rekenen erop dat het goedkomt met de licentie. "We zijn op de goede weg, dat is wat ik hoor", zegt Van den Brom na gesprekken met de mogelijke nieuwe investeerder van de Arnhemse club. "Het is wachten op de stempel van de licentiecommissie."

Room wil weg: 'Club staat voorop'

Daar is een sluitende begroting voor nodig. Grootverdiener Room beseft dat zijn salaris zwaar drukt op die begroting. "Ik weet hoe de financiële situatie van de club is, en dat ik daar met mijn salaris niet in pas. De club staat voorop, dus als ik kan vertrekken om het financieel beter te maken, zal ik dat gelijk doen. Ik wil meedenken met de club, daar gaan we wel uitkomen."

ANP De eerste training van Vitesse

Als Room vertrekt, zal hij niet de eerste zijn. Al negen spelers vertrokken transfervrij. Ook acht gehuurde spelers zullen niet meer terugkeren. Coach Van den Brom beseft dat het daar waarschijnlijk niet bij blijft. "Spelers die hier vorig jaar waren en in de eredivisie speelden, willen in de eredivisie blijven spelen of naar een buitenslandse club. Daar moeten we proberen een oplossing voor te vinden."

Buitink weet het allemaal nog niet. "Ik voel me zeker niet te groot voor de KKD", zegt de aanvaller over het spelen op het tweede niveau. "Ik heb nog een contract voor een jaar, maar weet niet hoe de club ertegenover staat. Als er interesse komt, moet ik kijken wat voor mij het beste is. En anders ben ik gewoon speler van Vitesse, dat doe ik ook met alle plezier."

Zo ziet zijn trainer het graag. Van den Brom is onder de indruk van wat hij zag op het veld van amateurclub RKHVV. "Ik vond dat er goed niveau en een enorm tempo inzat. De bereidwilligheid van de jongens, zij vechten echt voor hun kans. Ze weten dat dit het nieuwe Vitesse gaat worden en dat zij daar een onderdeel kunnen worden."

En dan, breed lachend: "Als ze dit vol kunnen houden, vind ik het wel leuk."