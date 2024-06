ANP Vitesse is de proflicentie kwijt

NOS Voetbal • vandaag, 08:53 KNVB neemt Vitesse proflicentie af, club gaat in beroep: 'We geven niet op'

De licentiecommissie van de KNVB heeft de betaald voetballicentie van Vitesse afgenomen. Dat komt omdat de club geen sluitende begroting voor het komende seizoen heeft kunnen aanleveren, geen bankier heeft en geen controlerend accountant heeft. De Arnhemse club mag in deze situatie geen betaald voetbal spelen.

Vitesse gaat tegen de beslissing in beroep, dat heeft de club al eerder aangegeven. Die beroepszaak vindt naar verwachting over twee weken plaats. De KNVB doet geen verdere mededelingen over de zaak.

Het is geen verrassing dat de licentiecommissie tot dit besluit komt. Vitesse is al een tijd bezig om de financiële problemen te tackelen. Daarnaast heeft de club nog geen bankrekening voor het komende seizoen, iets dat verplicht is. Daardoor hing dit besluit al even in de lucht.

'Vertrouwen in beroep'

Dat bevestigt algemeen directeur ad-interim Edwin Reijntjes: "Het lag in de lijn der verwachting dat een dergelijk besluit zou worden genomen. We hebben immers niet op tijd de benodigde informatie aan kunnen leveren. Zoals ook aangekondigd aan de KNVB zullen wij direct een beroep aantekenen."

"Met de ontwikkelingen van de afgelopen dagen, refererend aan het akkoord met Coley Parry, gaan we dit proces met vertrouwen tegemoet", vervolgt Reijntjes. "Wij geven niet op in het belang van de club, het is zeker nog geen gelopen koers."

Vitesse-trainer John van den Brom was gisteravond te gast bij Studio Fußball en zei daar dat de voorbereiding van Vitesse op het nieuwe seizoen deze week sowieso van start gaat:

0:31 Vitesse-trainer Van den Brom: 'We beginnen sowieso zondag met de training'

Vitesse heeft een schuld van 19 miljoen euro. Ruim 14 miljoen euro daarvan staat uit bij de Amerikaanse investeerder Parry, eigenaar van de Common Group. Hij wil zijn geld terugzien, maar dat geld heeft Vitesse niet.

Om de licentie te kunnen behouden, moet Vitesse de schuld bij Parry ook zien af te lossen. Daarvoor is een doorbraak gerealiseerd. De Nederlander Guus Franke van het bedrijf Axiom heeft zich gemeld om de club over te nemen.

De Vitesse-supporter, woonachtig in Zwitserland, heeft een deal gesloten met de Amerikaan om zijn schuld af te kopen. Bronnen zeggen tegen de NOS dat Franke de Amerikaan meer dan 10 miljoen euro wil betalen.

Vitesse zegt benodigde informatie aan te leveren

Vitesse-directeur Reijntjes heeft daardoor de hoop dat het alsnog goed gaat komen met Vitesse. "Zoals ik al vaker heb gezegd: het oplossen van het verleden is de belangrijkste stap. Met Guus Franke hebben we een fantastische Gelderse ondernemer gevonden, met sympathie voor de club, die het verleden voor ons wil oplossen."

"Uiteraard is dit een voorzichtige vreugde. Vanaf vandaag start immers ons beroepsproces en dienen we goedkeuring voor het vervolg op te halen bij de licentiecommissie. Hiervoor zullen wij de komende dagen de benodigde informatie aanleveren in Zeist. Hopelijk ontvangen wij dan binnen enkele weken goed nieuws vanuit de licentie- en beroepscommissie en kunnen we definitief door."

Of de KNVB akkoord gaat met de nieuwe investeerder, is nog niet duidelijk. Mocht dat niet het geval zijn, dan heeft Vitesse nog een mogelijkheid.

De club kan dan de gang naar de rechter maken. Maar of dat een reële optie is, wordt pas later duidelijk. De KNVB wil op een gegeven moment ook duidelijkheid hebben voor het komende seizoen.