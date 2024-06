ANP Teleurstelling bij Giovanni van Zwam

NOS Voetbal • vandaag, 09:58 Toekomst Vitesse nog meer onder druk: Amerikaanse investeerder haakt af

Een flinke tegenvaller voor Vitesse op de deadline-dag maandagavond: één van de twee mogelijke investeerders is afgehaakt. Het gaat om een Amerikaanse partij. Een Nederlandse partij is nog wel in de markt om de club te redden.

Maandagavond om 00.00 uur moest Vitesse een sluitende begroting indienen bij de KNVB. Daar moesten ook garanties bij gegeven worden. Als dat niet lukt, kan de licentiecommissie van de KNVB de licentie intrekken en dan speelt Vitesse geen betaald voetbal meer. De toekomst van de club staat nu nog meer onder druk.

Het afhaken van de Amerikaanse partij is vrij abrupt gegaan, waardoor Vitesse maandagavond plots alle zeilen moest bijzetten. De club geeft aan dat de benodigde papieren in ieder geval wel zijn ingeleverd bij de voetbalbond.

Grote schuld

Of dat genoeg is, valt te betwijfelen. De investeerders die zich hadden gemeld wilden al niet de totale schuld, zo'n 19 miljoen, van Vitesse overnemen. Een groot gedeelte daarvan, 14,3 miljoen euro, is een lening bij de Amerikaan Coley Parry.

Parry wilde de club eerder overnemen, maar kreeg geen toestemming van de KNVB.

Vitesse en Parry zijn nog volop in gesprek over een oplossing voor die schuld. Daarover is nog geen akkoord bereikt.

ANP Coley Parry

Het lijkt er nu op dat de licentiecommissie van de KNVB gaat besluiten om de licentie af te nemen, maar dat hoeft nog geen probleem te zijn. Vitesse kan daar nog tegen in beroep en kan ook nog naar de burgerrechter.

Die tijd kan de Arnhemse club goed gebruiken om tot een akkoord te komen met Parry en zo te kunnen voldoen aan de voorwaarden van de KNVB.