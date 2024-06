ANP Stadion Gelredome

In samenwerking met Omroep Gelderland NOS Nieuws • vandaag, 10:20 'Nederlandse investeerder wil Vitesse overnemen, redding stap dichterbij'

Een Nederlandse investeerder staat klaar om Vitesse over te nemen en ook nog een groot deel van de huidige schulden over te nemen. Het zou gaan om een investeerder uit Gelderland, melden bronnen aan Omroep Gelderland.

Een buitenlands bedrijf zou bereid zijn hetzelfde te doen, maar de club zou de voorkeur geven aan een Nederlandse investeerder. Het is nog altijd niet zeker of de gedegradeerde Arnhemse voetbalclub volgend seizoen uit mag komen in de eerste divisie.

Sowieso moet er ook nog een overeenkomst worden gesloten met de Amerikaan Coley Parry, die de grootste schuldeiser is (ruim 14 miljoen euro). In februari werd de beoogde overname van Vitesse door Parry door de licentiecommissie van de KNVB geblokkeerd. Parry eist nu een groot deel van zijn lening aan Vitesse terug. Omroep Gelderland meldt wel dat er ook een akkoord nadert tussen Vitesse en Parry.

Geld terug

Het is de bedoeling dat er morgen een sluitende begroting met een toelichting naar de KNVB wordt gestuurd. De licentiecommissie van de KNVB moet uiterlijk morgen alle begrotingen van de clubs die betaald voetbal spelen binnen hebben. De meeste begrotingen zijn al goedgekeurd.

Omroep Gelderland meldt dat er achter de schermen veel contact is met de licentiecommissie van de KNVB. Als de Nederlandse partij het tekort voor volgend seizoen afdekt, gaat de commissie daarmee akkoord. Een eis van de beoogde nieuwe investeerder is wel dat de problemen uit het verleden worden opgelost. En de KNVB wil daarvan zwart op wit de bewijzen zien, meldt de regionale omroep.

Cruciaal voor het goedkeuren van de begroting en of Vitesse een proflicentie krijgt, is dus de lening van Parry. Mogelijk wordt in verband hiermee een WHOA-procedure ingezet. Daarmee kan een rechter schuldeisers dwingen om genoegen te nemen met een deel van hun uitstaande schuld.

ANP Supporters van Vitesse gaan de straat op

De WHOA is nog niet in stelling gebracht, Vitesse houdt die procedure achter de hand. Het nadeel is dat de WHOA weer extra tijd vergt die de Arnhemse club niet heeft. Het doel is om eruit te komen zonder die procedure in te zetten, meldt de omroep. Met een WHOA kan Parry nog maximaal 30 procent van zijn geleende geld terugkrijgen. Als Vitesse omvalt, krijgt Parry niets.

Hoger beroep

De kans dat de licentiecommissie morgen een uitspraak doet over de proflicentie is erg klein, meldt de omroep. De commissieleden zullen alles eerst moeten bestuderen en de betrouwbaarheid van de Nederlandse investeerder checken. Volgens Omroep Gelderland is de deadline niet keihard. Half juli moet voor de KNVB echt duidelijk zijn welke clubs in de eerste divisie gaan uitkomen. Dan moet er een speelschema liggen. De competitie gaat begin augustus weer van start.

Komt het niet tot een schikking met Parry, dan raakt Vitesse de licentie voor profvoetbal voorlopig kwijt. En dan is het einde van Vitesse nog altijd niet definitief, omdat de club dan nog in hoger beroep kan. Daarna is ook nog een gang naar de rechter mogelijk, maar de kans dat dat soelaas biedt is klein, meldt de omroep.