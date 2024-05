KNVB en ministerie geven Vitesse groen licht: club kan uit Russische handen komen

"Wij zijn enorm blij met het signaal vanuit Zeist vandaag. We zijn op de goede weg ook door de constructieve houding van de Common Group, dat is loon naar het harde werken. Tegelijkertijd 'moet er nog heel wat water door den Rijn stroomen'. We zijn er nog niet, dat besef is er. We gaan keihard door met hetgeen wij mee bezig zijn en bekijken het van week tot week met de licentiecommissie", zegt interim-directeur Edwin Reijntjes.