ANP Teleurstelling bij Vitesse

NOS Voetbal • gisteren, 20:23 Licentiecommissie geeft Vitesse uitstel tot 17 juni, directeur luidt noodklok

Vitesse heeft van de licentiecommissie van de KNVB meer tijd gekregen om aan de licentie-eisen te voldoen. Aanvankelijk lag de deadline op halverwege mei, maar vandaag kreeg de Arnhemse club uitstel tot 17 juni.

"Wij zijn positief over het uitstel van de licentiecommissie," aldus algemeen directeur Edwin Reijntjes op de website van Vitesse. "Dat is erg prettig. Ik wil echter ook de noodklok luiden. We hebben nog circa drie weken om een sluitende begroting te realiseren."

'Omstandigheden in positieve zin gewijzigd'

Op 30 april oordeelde de licentiecommissie dat Vitesse op basis van de de stand van zaken van toen geen licentie voor het seizoen 2024/2025 zou krijgen. De club kreeg wel de tijd om alsnog orde op zaken te stellen, maar met een schuld van bijna 19 miljoen euro is die opgave niet eenvoudig.

ANP Algemeen directeur Edwin Reijntjes

De licentiecommissie oordeelde volgens Vitesse dat "de omstandigheden in positieve zin zijn gewijzigd". Daarom wacht de licentiecommissie met een besluit en kwam het tot uitstel.

'Externe financiering absolute noodzaak'

"Wij zijn nog steeds zonder twijfel van mening dat we niet tot nauwelijks verder kunnen snijden dan hetgeen nu op papier staat", stelt Reijntjes. "Dat wil zeggen dat we een gat in de begroting hebben van zes miljoen euro, los van de schuldenlast. Externe financiering is een absolute noodzaak."

Via crowdfunding haalde Vitesse een kleine twee miljoen euro op, maar dat is bij lange na niet genoeg. De Arnhemmers hebben investeringen nodig van grote bedrijven om het gat te dichten. Daarop is het nu wachten en hopen voor Vitesse.