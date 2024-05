NOS Voetbal • vandaag, 16:32 Vitesse neemt afscheid met gelijkspel tegen Ajax, Volendam verliest op valreep

Vitesse heeft op waardige wijze - voorlopig? - afscheid genomen van de eredivisie. In het kolkende Gelredome werd met 2-2 gelijkgespeeld tegen Ajax. Mededegradant FC Volendam zakte met een 1-2 nederlaag tegen Go Ahead Eagles af naar de eerste divisie.

Nadat Vitesse precies een maand geleden wegens de financiële puinhoop achttien punten in mindering had gekregen van de KNVB, was de degradatie van de Arnhemse club een feit. Vitesse heeft een schuld van zo'n 19 miljoen euro en gaat proberen in de komende weken de proflicentie te behouden. Een crowdfundingactie heeft een kleine 2 miljoen euro opgeleverd, zo maakte Vitesse gisteren bekend.

Algemeen directeur Edwin Reijntjes gaf kort voor aanvang van het duel met Ajax een update over de stand van zaken. Gisteren meldde Vitesse dat de club definitief uit Russische handen is. "Die stap is essentieel", zei Reijntjes.

Hoewel de club serieus in het voortbestaan wordt bedreigd, was de sfeer in het Gelredome opperbest. Zeker nadat Amine Boutrah na een slim overstapje van Marco van Ginkel na een kwartier de 1-0 binnen had geschoten.

Kort voor rust kwam Ajax op gelijke hoogte, toen Kroatisch international Josip Sutalo zijn eerste competitietreffer in Amsterdamse dienst maakte.

In de 78ste minuut nam Vitesse weer de leiding. Nadat Ajax-spits Brian Brobbey een flinke kans had laten liggen, counterde de thuisploeg via Kacper Kozlowski naar de 2-1.

Het Gelredome vierde feest, al was de 2-2 van Steven Berghuis in blessuretijd nog wel een domper op de vreugde.

ANP Ondanks de degradatie was de sfeer opperbest in de Gelredome

Door de puntenaftrek is Vitesse met zes punten de slechtst presterende ploeg ooit in de eredivisie. Dat bedenkelijke record wordt overgenomen van RBC Roosendaal, dat in 2006 degradeerde met negen schamele punten. Voor het eerst sinds het seizoen 1988/89 zal Vitesse na de zomer ontbreken op het hoogste niveau.

Volendam

FC Volendam leek lange tijd eveneens met opgeheven hoofd naar de Keuken Kampioen Divisie af te gaan dalen. Het thuisduel met subtopper Go Ahead Eagles stevende af op een gelijkspel. Maar in de 89ste minuut maakte Enric Llansana de 1-2 voor de ploeg uit Deventer.

Luke Le Roux gaat de boeken in als de voorlopig laatste doelpuntenmaker van Volendam in de eredivisie. De Zuid-Afrikaan wiste kort voor rust de openingstreffer van Philippe Rommens uit.

Go Ahead Eagles sluit het seizoen af op de negende plaats en mag het in de play-offs om Europees voetbal opnemen tegen NEC. In de andere halve finale treffen FC Utrecht en Sparta Rotterdam elkaar.

ANP Luke Le Roux is voorlopig de laatste doelpuntenmaker van Volendam in de eredivisie