Investeerder Parry geeft Vitesse jaar extra om schuld terug te betalen

Investeerdersgroep Common Group biedt het in financiële nood verkerende Vitesse aan de miljoenen die de voetbalclub het Amerikaanse bedrijf van onder anderen Coley Parry verschuldigd is, pas volgend jaar terug te betalen.

In de verklaring die via sociale media verspreid is, wordt algemeen directeur Edwin Reijntjes opgeroepen om de begroting alsnog sluitend te maken en deze dan opnieuw in te dienen bij de licentiecommissie die over de verstrekking van een proflicentie gaat.