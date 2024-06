ANP Een verdrietige jonge supporter van Vitesse

Hoopvol Vitesse wil binnen week duidelijkheid scheppen: 'KNVB denkt met ons mee'

Het noodlijdende Vitesse dreigt de licentie betaald voetbal kwijt te raken, maar zover is het nog niet, zegt interim-directeur Edwin Reijntjes. "De licentiecommissie heeft nog niet gezegd dat onze licentie is ingetrokken. Ze denken met ons mee."

En dus is er nog hoop op overleving, ziet de directeur. "Binnen nu en een week moet er duidelijkheid zijn", zegt de directeur donderdagavond tegen VitesseTV.

Waarom wordt de licentie ingetrokken?

Vitesse moest voor het komende seizoen een sluitende begroting indienen bij de KNVB, maar dat is niet gelukt. De club heeft een schuld van 19 miljoen euro.

Ruim 14 miljoen euro staat daarvan uit bij de Amerikaanse investeerder Coley Parry, eigenaar van de Common Group. Hij wil zijn geld terugzien, maar dat geld heeft Vitesse niet.

Vitesse kan alleen de licentie behouden als zij aantonen dat het gat op de begroting voor 100 procent gedekt wordt. "Er is een investeerder nodig en dat is nu nog niet het geval", zegt Reijntjes.

De licentiecommissie is volgens Reijntjes inmiddels bij elkaar gekomen, maar heeft de licentie nog niet ingetrokken. "Ik zie dat er meegedacht wordt met Vitesse. Maar mocht de licentie volgende week worden ingetrokken, dan kunnen we nog in beroep. Hopelijk kunnen we in die tijd alsnog alles inleveren wat nodig is."

Wat zijn de opties voor Vitesse?

De Arnhemse club is in gesprek met een Nederlandse investeerder. Maar die wil alleen het gat voor het komend seizoen dichten en wil niet de schuld betalen die Vitesse uit heeft staan bij Parry. Er moet dus een overeenstemming komen met de Amerikaan.

"Ik ben regelmatig in gesprek met hem. Gisteren hebben we van 15.00 tot 01.00 uur om tafel gezeten. De bereidheid is er om eruit te komen met elkaar, maar dat resultaat is er nog niet. Maar laat het duidelijk zijn dat Parry ook niet wil dat wij failliet gaan."

ANP Coley Parry

Voorop staat dus dat Vitesse eruit moet zien te komen met een investeerder. "Is die er niet, dan hebben we een probleem." Mocht dat niet lukken, dan moet Vitesse een andere oplossing bedenken. Eén van de mogelijkheden is dat Parry en de Common Group toch betrokken blijven bij de Arnhemse club, terwijl dat niet de voorkeur heeft.

"We zijn met een oplossing bezig waar Vitesse door kan blijven bestaan, maar daarvoor zullen we toch weer uitkomen bij de Common Group. Dat is niet ideaal, maar we zullen het met elkaar moeten oplossen."

Tijd dringt

En dat moet dus ook nog eens snel gebeuren. Als de licentiecommissie de licentie intrekt en de club in hoger beroep gaat, heeft het ongeveer twee weken.

"Maar we lopen tegen een deadline aan. Het is een keer over, maar dat is nu nog niet. Binnen nu en een week moet er meer duidelijkheid zijn."