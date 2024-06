Haalt Vitesse de start van de eerste divisie? Alle scenario's op een rij

ANP Vitesse speelde op 19 mei zijn laatste wedstrijd

Nu de KNVB de proflicentie van Vitesse heeft ingetrokken, is de club nóg dichter bij de afgrond gekomen. Vitesse mag in de huidige situatie geen betaald voetbal spelen en gaat in beroep tegen de uitspraak. De verwachting is echter dat de gedegradeerde Arnhemmers het tij net op tijd kunnen keren en 9 augustus 'gewoon' beginnen aan de eerste divisie met een thuiswedstrijd tegen Telstar.

Maar wat als de beroepszaak verloren gaat? We zetten de diverse scenario's op een rij. Ook die bij het winnen van de beroepszaak, die vermoedelijk over twee weken plaatsvindt.

Wat als Vitesse de beroepszaak verliest?

Als Vitesse de licentiecommissie van de KNVB niet kan overtuigen met nieuwe informatie dat de club komend seizoen kan uitspelen, volgt definitieve intrekking van de proflicentie. Dan blijft er nog één ultieme mogelijkheid over om dat aan te vechten: de club kan naar de rechter.

Of de KNVB Vitesse in dat geval laat meedoen aan de start van het nieuwe seizoen is niet duidelijk. De voetbalbond kan daar nog niks over zeggen.

Welke problemen moet Vitesse nog oplossen? Bij de beroepszaak moet Vitesse aantonen dat het komend jaar het seizoen kan uitspelen. Daarvoor moet de relatie met de ING-bank zijn hersteld, een handtekening worden gezet onder de jaarrekening 2022/2023 en een sluitende begroting worden ingeleverd. "Wij zijn van mening dat deze problemen alleen op te lossen zijn als de aandelen worden overgedragen aan een nieuwe investeerder", meldt de club. Een oplossing lijkt dichtbij. Guus Franke, een investeerder uit Ewijk met het bedrijf Axiom Partners in Zwitserland, wil de ruim 14 miljoen euro schuld van de Arnhemse club bij de Amerikaan Coley Parry afkopen en ook het gat in de begroting voor het komende seizoen dichten. Zijn investeringen moeten nog wel onder de loep worden genomen en worden goedgekeurd door de KNVB.

Mocht de uitspraak zowel in de beroepszaak als bij de rechter negatief blijven, dan kan Vitesse geen betaald voetbal meer spelen. De club zal dan terugvallen naar het amateurvoetbal. Dat zou in principe ook betekenen dat Vitesse failliet gaat.

In de eerste divisie valt dan een club weg. De KNVB wil nog niet zeggen hoe die situatie zou worden opgelost. "Daar wordt op de achtergrond hard aan gewerkt. Maar een logische oplossing is dat de eerste divisie verder gaat met negentien clubs. Dat betekent dat er elke week een club vrij is."

Wat gebeurt er als Vitesse de beroepszaak wint?

Als Vitesse de beroepszaak wint, behoudt de een-na-oudste betaald voetbalorganisatie van Nederland zijn licentie. Als blijkt dat Vitesse voldoende middelen heeft om het komende jaar door te komen, een bankrekening heeft en de accountant de jaarrekening wil aftekenen, is er weer toekomst voor de Arnhemse club.

Dan begint Vitesse wel in de eerste divisie, aangezien degradatie uit de eredivisie een feit is. De nieuwe Vitesse-trainer John van den Brom start zondag - hoe dan ook - met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Het is alleen nog de vraag met hoeveel en welke spelers hij gaat starten. Veel spelers laten hun toekomst afhangen van de toekomst van de club.

Het is voor Van den Brom ook afwachten hoeveel geld de nieuwe investeerder, Guus Franke, in de club wil pompen. Afhankelijk daarvan zal ook duidelijk worden met welke ambities Vitesse in actie gaat komen in de eerste divisie.

Wat gebeurt er met het stadion?

Als Vitesse failliet gaat, zal de eigenaar van stadion Gelredome, Michael van de Kuit, behoorlijk balen. Al met al krijgt hij nu jaarlijks zo'n drie miljoen euro overgemaakt van Vitesse voor het spelen in het stadion. Hij zit dan zonder zijn hoofdhuurder.

Een paar extra concerten inplannen om extra geld binnen te krijgen, gaat niet. De vergunning van het stadion biedt ruimte voor 24 concerten per jaar, twee nachtelijke dance-evenementen en zes 'uitzonderlijke evenementen', zoals Monster Jam.

