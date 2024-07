Opnieuw uitstel voor Vitesse, overnamekandidaat Franke dreigt met terugtrekking

Vitesse krijgt opnieuw extra tijd om de proflicentie voor volgend seizoen veilig te stellen. Aanvankelijk zou de beroepscommissie van de KNVB een dezer dagen een beslissing nemen over de toekomst van de club, maar onder meer de begroting is nog niet in orde.

Franke dreigt met terugtrekking

Franke had van de beroepscommissie van de voetbalbond begrepen dat hierover mogelijk pas over enkele maanden beslist zou worden. "De vraag om dit uit te stellen, is feitelijk een doodvonnis", zegt Franke in een verklaring.