Roda JC begint competitie met zeperd bij Jong AZ, remise bij Jong PSV-Jong Ajax

Roda JC is het nieuwe seizoen in de Keuken Kampioen Divisie begonnen zoals het de vorige is geëindigd: in mineur. De Limburgers waanden zich voor de zomer na de thuiswedstrijd tegen SC Cambuur even eredivisionist, maar waren het feest iets te vroeg begonnen en vergooiden vervolgens hun promotiekansen tegen FC Groningen en in de nacompetitie.