ANP

NOS Voetbal • vandaag, 22:21 Roda JC van de hemel naar de hel in twee weken, NAC verder in play-offs

Van tranen van vreugde naar tranen van verdriet. Na het te vroeg vieren van de promotie twee weken geleden volgde voor Roda JC vanavond in Kerkrade de keiharde realiteit. De Limburgers leden in de play-offs een blamerende 0-5 thuisnederlaag tegen NAC Breda en kunnen promotie naar de eredivisie vergeten.

Afgelopen maandag werd het in Breda in het eerste duel al 3-1 voor NAC en daarmee gaan de Brabanders verder. De winnaar van het duel tussen FC Dordrecht en FC Emmen is volgende week dinsdag en zaterdag de tegenstander van NAC in de halve finales.

Pijnlijk, maar trots

"Een pijnlijk einde van een prachtig seizoen", zei Roda-coach Bas Sibum. "Als we terugkijken naar wat hier is ontstaan in het zuiden, mogen we trots zijn. We hebben er een familie van gemaakt. De club leeft weer."

3:12 Sibum na deceptie tegen NAC: 'Pijnlijk einde aan prachtig seizoen'

Het was stadionspeaker Wim Frijns die twee weken geleden met een historische blunder even voor een euforische stemming zorgde in Kerkrade. Na het duel met SC Cambuur riep hij om dat het bij Telstar-FC Groningen 2-1 was geworden en daarmee zou Roda promoveren.

De promotie werd enkele minuten uitbundig gefeest. Totdat duidelijk werd dat het 1-1 was geworden bij Telstar-FC Groningen. Geen promotie. Het kwam daarmee aan op de laatste speelronde. Die kans ging verloren, want Roda verloor vorige week van concurrent FC Groningen (2-0).

Via de play-offs kon Roda een sterk seizoen alsnog bekronen met promotie. Maar maandag in Breda ging het al mis. Vanavond in eigen huis kreeg Roda een laatste kans op een wederopstanding.

Stadionspeaker

Stadionspeaker Frijns liet in de eerste thuiswedstrijd sinds zijn flater als vanouds van zich horen. Zo moest hij melden dat de wedstrijd tien minuten later dan gepland zou beginnen vanwege de verlate aankomst van de supporters van NAC.

Pro Shots NAC Breda viert de 0-2

"Brian Koglin schiet ons naar de volgende ronde", zei Roda-coach Sibum vol overtuiging over de late goal van Koglin in de heenwedstrijd. De coach was ervan overtuigd dat zijn team het vanavond zou omkeren.

Woorden Sibum motiveren NAC

Vol vertrouwen was Sibum, maar het kwam niet tot een wederopstanding. Roda slaagde er nauwelijks in NAC in problemen te brengen en op slag van rust zette Boy Kemper de bezoekers fraai op voorsprong.

Met links joeg Kemper de bal hoog in het doel, terwijl Roda-doelman Koen Bucker, die de voorkeur kreeg boven Calvin Raatsie, rekende op een voorzet. Wat bleek na afloop. De woorden van Sibum hadden NAC gemotiveerd.

"Niet slim", zei Kemper. "Ik heb het meteen in de groepsapp gegooid. Het heeft ons gemotiveerd. Misschien een lesje voor hen."

3:47 Woorden Sibum motiveerden Kemper: 'Niet slim, gelijk in groepsapp gegooid'

Na rust schoot Casper Staring op de lat en verraste Dominik Janosek Bucker met een verre vrije trap in de verre kruising: 0-2. Roy Kuijpers maakte de derde goal. Het leverde een bekerregen op vanaf de tribune en daarmee werd de wedstrijd even stilgelegd.

Na de hervatting kreeg onder anderen Lennerd Daneels een kans, maar een doelpunt was Roda niet gegund.

Martin Koscelni kopte NAC een kwartier voor tijd op 0-4. Opnieuw volgde een bekerregen, opnieuw werd de wedstrijd stilgelegd. Terwijl veel Roda-fans het stadion al hadden verlaten, werd de wedstrijd weer hervat en kopte Sigurd Haugen de 0-5 binnen.

Geen veldbestorming

Geen veldbestorming dit keer op een zwarte avond voor Roda. Er was maar één team dat kon juichen en dat was NAC. Daar kon ook Wim Frijns niets meer aan veranderen. Voor hem en voor Roda zit het seizoen erop. Na de zomer begint een nieuw seizoen in de eerste divisie.