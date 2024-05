Orange Pictures

Volgende dreun voor Roda, dat play-offs om promotie begint met nederlaag bij NAC

Roda JC is de play-offs om promotie naar de eredivisie begonnen met een nederlaag tegen NAC, in Breda werd het 3-1. Nadat Roda op de laatste speeldag directe promotie naar de eredivisie misliep, dreigen de Limburgers nu overal naast te grijpen.

Na drie goals van NAC leek het nog veel pijnlijker te kunnen worden, maar met een rake vrije trap hield Roda-verdediger Brian Koglin de Limburgse hoop levend. Vrijdag wacht de return in Kerkrade, de winnaar over twee wedstrijden gaat naar de halve finales van play-offs.

Voor Roda is de nederlaag in Breda de volgende dreun in korte tijd. Eerst vierden de supporters op het veld ten onrechte directe promotie, een week later trok Roda aan het kortste eind in een direct duel om de tweede plek met FC Groningen.

Pro Shots Dominik Janosek

In de play-offs, drie dagen na de klap in Groningen, moest blijken of Roda zich nog op kon richten of dat de geest uit de Limburgse fles is. Het laatste bleek dichterbij de waarheid, Roda oogde onmachtig tegen NAC, dat voor eigen publiek de eigen sores van zich afspeelde.

Karelse

Na de laatste wedstrijd, waar NAC op doelsaldo het laatste play-offticket greep, ging het vooral over teammanager John Karelse. De voormalig speler en trainer van de club had het vrijdag kort na de wedstrijd aan de stok met journalisten en zou zijn eigen persvoorlichter omver hebben geduwd. Het kwam Karelse op een officiële waarschuwing te staan.

De ploeg van trainer Jean-Paul van Gastel liet zich er niet door afleiden. In tegenstelling tot het gespannen Roda, voetbalde NAC aanvallend en bijna vrijuit. Het leverde na ruim een kwartier de eerste goal op. Uit een verre ingooi van specialist Jan van den Bergh schoot spits Sigurd Haugen de 1-0 binnen.

Pro Shots Sigurd Haugen (links) viert de 1-0 met Aimé Omgba

NAC ging vrolijk verder en leek al snel op weg naar meer doelpunten. Haugen stond op de juiste plek om ook de 2-0 te maken, maar kreeg de bal niet van ploeggenoot Aimé Omgba, die zelf de kans om zeep hielp.

Roda-coach Bas Sibum had weinig om tevreden over te zijn en wisselde halverwege tweemaal, maar dat bracht nauwelijks verbetering. Invaller Orhan Dzepar ging opzichtig in de fout met een te korte terugspeelbal. Keeper Calvin Raatsie haalde in paniek NAC-speler Van den Bergh onderuit en dus ging de bal op de stip.

Dominik Janosek pakte het cadeautje koeltjes uit: 2-0. Een paar minuten later liet de Tsjech zien het ook van veel verder te kunnen. Na opnieuw een verre ingooi van Van den Bergh stuiterde de bal voor de voeten van Janosek, die hem van meer dan twintig meter op de slof nam: 3-0.

Vrije trap Koglin

Roda werd nog enigszins gespaard, Haugen en Janosek verzuimden nog meer te scoren voor NAC. Het publiek in Breda vierde al voorzichtig feest, tot Koglin vlak voor tijd aanlegde voor een vrije trap. Vanaf zo'n dertig meter schoot hij fraai raak in de bovenhoek.

Roda mag nog hopen op eredivisie, met dank aan de rechtervoet van de Duitse verdediger.

NOS Het speelschema in de play-offs om promotie