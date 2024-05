ANP Roda JC-speler Ouaissa baalt na de wedstrijd tegen De Graafschap

NOS Voetbal • vandaag, 15:27 Roda moet vlak na dubbele domper weer aan de bak: 'Wij zijn beter dan de concurrentie'

Amper bekomen van de ene dreun, incasseerde Roda JC een tweede. En nu moet de knop om, om een derde te voorkomen en alsnog de eredivisie te bereiken. In de play-offs, te beginnen met een dubbele confrontatie met NAC, vanavond in Breda en vrijdag in Kerkrade.

Het ging dus al tweemaal mis; eerst dacht heel Roda enkele minuten lang ten onrechte dat de club gepromoveerd was, een week later bleek FC Groningen te sterk in een direct duel met om de laatste rechtstreekse promotieplek.

Toch ziet Ard van Peppen, die meer dan honderd duels voor Roda JC speelde en nu vitaliteitsmanager van de club is, poging drie met vertrouwen tegemoet. "NAC-uit is altijd lastig, dus we mogen aan de bak. Maar ik denk wel dat wij de favoriet zijn."

Van Peppen baalt logischerwijs van de afloop van het seizoen, maar kan de situatie goed relativeren. "Over een heel seizoen genomen klopt de eindstand, helaas. Het is extreem balen dat je het op de laatste speeldag die plek verliest, maar het was al een paar weken zo dat de resultaten beter hadden kunnen zijn."

Dan doelt Van Peppen op wedstrijden van Roda zelf, zoals een gelijkspel tegen Jong Ajax, maar ook op wedstrijden van de concurrentie. Willem II en FC Groningen wonnen in de tweede seizoenshelft veel en boekten goede resultaten op momenten dat het Roda slecht uitkwam. Daardoor eindigde de club toch nog als derde.

"Maar waar we nu als club staan, daar mag je trots op zijn. Ik heb het gevoel dat we het zowel qua organisatie als qua 'voetbal' inmiddels goed op orde hebben bij Roda." Dat was in het verleden weleens anders, met meerdere eigenaars in korte tijd.

Promotie een 'moetje'?

Roda's laatste minuten in de eredivisie dateren alweer van 2018. Een eeuwigheid voor een club die in een groot stadion speelt (capaciteit: bijna 20.000) en deze eeuw bijvoorbeeld nog Europees actief was. Is promotie daarmee een 'moetje'?

"Zowel in de eerste divisie als de eredivisie zouden we volgend jaar door kunnen", zegt Van Peppen. "Omdat de organisatie van de club gewoon goed staat. Maar op termijn moeten we wel promoveren. Dat is de ambitie en onze overtuiging is ook dat dat gaat lukken."

Dit seizoen lijkt daarvoor uitermate geschikt. Roda JC gaat als hoogst geklasseerde ploeg de play-offs in en wist van alle concurrenten dit seizoen al eens te winnen. "Hoe lastig het ook gaat worden: wij zijn beter dan de concurrentie", vindt Van Peppen. "We kunnen vertrouwen putten uit de eerdere resultaten. Al bieden resultaten uit het verleden natuurlijk geen garantie voor de toekomst."

Pro Shots Vitaliteitsmanager Van peppen (links) en algemeen directeur Peters van Roda JC

Roda zal het in Breda overigens wel moeten doen zonder een deel van de fans. Enkele supportersverenigingen hebben aangekondigd het uitduel met NAC te boycotten vanwege de strenge regelgeving rond het aanschaffen van tickets.

Zo mocht Roda maar 500 supporters meenemen voor een uitvak dat plaats biedt aan 750 man, was er een verplichte buscombi en waren er verhalen dat fans met bijvoorbeeld de Duitse of Belgische nationaliteit niet welkom zouden zijn. Dat laatste wordt door de autoriteiten overigens ontkend.

Van Peppen zou het jammer vinden als er fans ontbreken, maar heeft zin in de wedstrijd. "Dit kan een mooi moment zijn om de teleurstelling van vrijdag van je af te voetballen."

Officiële waarschuwing teammanager NAC NAC Breda kende een tumultueuze aanloop naar het play-offduel met Roda JC. Afgelopen vrijdag, na het laatste competitieduel van de club, misdroeg teammanager John Karelse zich. Hij had het aan de stok met enkele journalisten en zou zijn eigen persvoorlichter omver hebben geduwd. "Karelse heeft spijt van hetgeen is voorgevallen en heeft alle betrokkenen zijn excuus aangeboden", meldt NAC in een verklaring. "Voor NAC is dergelijk gedrag onacceptabel en het past niet binnen de normen en waarden van de club, alsmede de omgangsnormen. Hiertoe heeft NAC Karelse een officiële waarschuwing gegeven."