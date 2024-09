Excelsior ontsnapt aan misstap tegen Jong AZ, Volendam en ADO stellen teleur

Excelsior gaat in ieder geval voor een nachtje weer aan kop in de eerste divisie. De Rotterdammers wonnen na een moeizaam begin thuis met 4-2 van Jong AZ. FC Den Bosch kan de koppositie zaterdagmiddag weer overnemen met een goed resultaat tegen Telstar.

De 3-2 van Derensili Sanches Fernandes was uiterst merkwaardig. Excelsior dacht recht te hebben op een hoekschop, maar kreeg die niet. Naujoks schakelde snel om en zette meteen druk op Jong AZ, dat in eigen zestien probeerde op te bouwen. Keeper Daniel Deen liet zich verrassen. waarna Sanches Fernandes eenvoudig scoorde.

Uitglijder Volendam

De ploeg van Kruys raakte na een aardige openingsfase de draad helemaal kwijt. VVV profiteerde en scoorde drie keer voor Volendam weer bij de les was. Henk Veerman gaf het thuispubliek nog hoop met een leep balletje over de doelman (1-3), toen Daniël Beukers ook nog 2-3 maakte werd het een hete slotfase aan De Dijk. De gelijkmaker viel niet, uit een counter in de slotminuut werd het juist 2-4.

De Noord-Ier Bonis kwam over van Larne FC en had in zijn eerste vijf duels in Nederland het net nog niet weten te vinden. Zijn openingstreffer na elf minuten bleek uiteindelijk niet veel waard. De beloften uit Utrecht maakten nog voor rust gelijk en hielden knap stand, waardoor ADO voor de zevende keer in acht wedstrijden niet won.