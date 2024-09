ProShots Bij Cambuur wonnen ze eindelijk weer eens, met grote cijfers

NOS Voetbal • vandaag, 22:13 Cambuur plots op schot in Utrecht, De Graafschap morst dure punten bij Jong AZ

De Graafschap is op bezoek bij Jong AZ blijven steken op 2-2. Daardoor staat de club uit Doetinchem nu op de zesde plek, Jong AZ staat op plek acht. Cambuur wist eindelijk weer eens te winnen én te scoren in de eerste divisie. Bij Jong Utrecht werd het 0-4.

Jong AZ was het vaakst in de aanval, maar de eerste mogelijkheid was voor De Graafschap. Na bijna dertien minuten schoot Ibrahim El Kadiri via doelman Tristan Kuijsten net naast. Jong AZ was daarna twee keer dicht bij een treffer.

Pegel van afstand

De Graafschap kwam niet tot hele grote kansen, maar scoorde wel als eerste. Arjen van der Heide haalde op slag van rust verwoestend uit met zijn linker. Ook al was het een schot van ver, doelman Kuijsten kon de bal niet keren: 0-1.

ProShots Arjen van der Heide viert zijn fraaie treffer

In de tweede helft was er een klein kansje voor Jong AZ-spits Lequincio Zeefuik, die niet lekker kon koppen, Tristan van Gilst was namens De Graafschap gevaarlijk.

Toch was het Jong AZ dat trefzeker was. Twintig minuten voor tijd scoorde Kees Smit na een goede voorzet van Elijah Dijkstra: 1-1.

ProShots Elijah Dijkstra was belangrijk met een goal en een assist

Nog geen twee minuten later kwam Jong AZ zelfs op voorsprong. Dijkstra was ditmaal de afmaker. De rechtsachter schatte een voorzet van Dave Kwakman op waarde en kantelde zo in anderhalve minuut de wedstrijd (2-1).

Ervaring loont

De Graafschap-trainer Jan Vreman ging daarna voor ervaring. En dat loonde, na een actie van invaller Ralf Seuntjens (35) wist een andere invaller, de 30-jarige Mimoun Mahi de 2-2 te produceren.

Daarna probeerde De Graafschap nog wel de drie punten te halen, maar een overwinning zat er niet meer in.

ProShots Afolabi viert zijn eerste treffer in dienst van Cambuur

In een duel tussen de twee staartploegen van de eerste divisie heeft Cambuur de weg omhoog gevonden. Door een 4-0 overwinning bij Jong Utrecht stijgt de club uit Leeuwarden van de voorlaatste naar de vijftiende plek. Jong Utrecht blijft hekkensluiter.

Het moeilijk scorende Cambuur, pas één treffer werd er dit seizoen gemaakt, startte met een nieuwe spits. Basisdebuut Jonathan Afolabi, die gehuurd wordt van het Belgische KV Kortrijk, kreeg al snel een kans, maar benutte die niet.

Strafschop en rood

Daarna was het vooral Jong Utrecht dat dreigend werd. Met name Miguel Rodríguez was twee keer dicht bij een treffer. De eersteselectiespeler wist uit twee behoorlijke kansen niet te scoren.

Na bijna een halfuur lukte het Cambuur wel om de broodnodige treffer te maken. Jong FC Utrecht-verdediger Massien Ghaddari trok Afolabi onderuit. Dat kostte hem een rode kaart en leverde de bezoekers een strafschop op. Afolabi benutte die zelf: 0-1.

ProShots Tyrique Mercera

In de tweede helft was de eerste grote kans voor de recent teruggekeerde Mark Diemers, die de Galgenwaard nog goed kent van zijn Utrechtse jaren. Maar de middenvelder van Cambuur zag zijn schot gekeerd worden door doelman Tom de Graaff. Zeven minuten na rust was het alsnog raak. Tyrique Mercera kon schieten nadat een bal slecht werd verwerkt door Jong Utrecht: 0-2.

Twintig minuten voor tijd besliste Fedde de Jong, die was ingevallen voor de moegestreden Afolabi, de wedstrijd. Met een fraaie stift passeerde hij De Graaff en maakte zo de 0-3. De Jong had ook de 0-4 op zijn schoen, maar De Graaff wist erger toen nog te voorkomen.

Topscorer

Mercera wist wel zijn tweede te maken. Negen minuten voor tijd scoorde de linksachter (0-4), opnieuw met zijn rechterbeen, en kroonde zich daarmee tot topscorer van de Friese ploeg.