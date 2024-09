ANP

NOS Voetbal • vandaag, 16:06 Vitesse krijgt zes punten aftrek: 'Gestraft voor zaken uit verleden'

Vitesse heeft opnieuw een puntenstraf opgelegd gekregen door de licentiecommissie van de KNVB. De Arnhemmers melden dat er twaalf punten in mindering worden gebracht, waarvan zes voorwaardelijk.

Door de straf houdt Vitesse nog vier punten over en zakt het van de tiende naar de achttiende plek in de eerste divisie. Vitesse gaat niet in beroep.

Algemeen directeur Edwin Reijntjes laat weten te balen van het besluit: "Het is vervelend dat de club opnieuw gestraft wordt voor zaken uit het verleden. Zeker in een periode waarin veel positiviteit rondom de club heerst, is dit een klap voor alle Vitessenaren."

De straf heeft wel invloed op de stand in de competitie, maar niet op de periodestand die in de eerste divisie ook wordt bijgehouden en clubs een play-offplek kan opleveren.

Nasleep vorig seizoen

Vitesse stelt dat de puntenstraf nog "een nasleep van het afgelopen seizoen" is. De club is gestraft omdat het te laat was met het inleveren van jaarrekening (2022/2023) en later ook de halfjaarcijfers.

Vorig seizoen kreeg Vitesse in de eredivisie, voor het misleiden van de KNVB, ook al achttien punten in mindering.

Ondanks alle sportieve en financiële malaise kon Vitesse wel door als betaald voetbalclub in de eerste divisie. De Arnhemmers verkochten zelfs de meeste seizoenkaarten in de laatste vijftien jaar.