ProShots Foto's van veteranen worden het stadion in gedragen

NOS Voetbal • vandaag, 18:29 • Aangepast vandaag, 20:39 Vitesse eert en herdenkt oorlogshelden in uitverkocht stadion, gelijkspel is bijzaak

Een enorm spandoek en abseilers in Gelredome, doedelzakmuziek en een speciaal Airborne-tenue. Vitesse-Jong Ajax (2-2) draaide zaterdagavond vooral niet om voetbal, maar om het herdenken van operatie Market Garden tijdens de Tweede Wereldoorlog, 80 jaar geleden.

Wat is operatie Market Garden? Market Garden was een riskant plan van de geallieerden voor de bevrijding van het oosten van Nederland, om daarna snel te kunnen doorstoten naar het Ruhrgebied en uiteindelijk zelfs de Duitse hoofdstad Berlijn. Daartoe landden duizenden parachutisten ver achter de Duitse linies op onder meer de Ginkelse Heide bij Ede. Zij moesten de bruggen over de Maas, Waal en Rijn heroveren op de Duitsers. Tegelijkertijd zouden de Britten vanuit het zuiden oprukken. Het plan mislukte uiteindelijk bij de Rijnbrug in Arnhem, vooral doordat de Duitse tegenstand veel groter was dan aanvankelijk ingeschat. Ook de communicatie tussen de verschillende geallieerde troepen was slecht. De bevolking van Arnhem en Oosterbeek kwam klem te zitten tussen de strijdende partijen.

In een speciaal Airborne-shirt, maroon rood en blauw gekleurd (de kleuren van The 1st British Airborne Division), trad Vitesse vanavond aan in de traditionele Airborne-wedstrijd. Een wedstrijd die in Arnhem en omstreken enorm leeft.

Dat was ook wel te zien aan het uitverkochte stadion, ruim 18.000 supporters waren afgekomen op een wedstrijd tegen Jong Ajax. Tussen de toeschouwers zaten jarenlang ook veteranen die rondom Arnhem hebben gevochten voor de vrijheid.

Eén van hen, de inmiddels overleden Wilf Oldham (zie foto bovenaan), werd door de traditie bij Vitesse ook een echte supporter van de club.

ProShots Abseilers in het Gelredome

ProShots Burgemeester Ahmed Marcouch in het stadion

ProShots De supporters kijken in Arnhem staan jaarlijks stil bij de Slag om Arnhem

Dit jaar waren de soldaten van destijds niet aanwezig. Nog maar zeven van de in het oosten strijdende soldaten zijn nog in leven. Daarom namen vooral familieleden van de veteranen plaats op de tribune en werden de foto's van de oorlogshelden het stadion in gedragen.

Strijdend Vitesse, Ajax scoort twee keer

De supporters zagen, hoe toepasselijk, een strijdend Vitesse in Gelredome. Maar net voordat er een groot applaus losbarstte in minuut 19.44 was er een domper te verwerken. Na zwak verdedigen tekende Ajacied Kristian Hlynsson voor de openingstreffer.

Vitesse kwam vervolgens snel langszij via een prachtige treffer van Andy Visser, maar Julian Rijkhoff tekende daarna snel weer voor de 1-2.

ProShots Andy Visser na de 1-1

Misschien wel geïnspireerd door de doedelzakmuziek in de rust kwam de Arnhemse ploeg vervolgens sterk uit de kleedkamer. Irakli Yegoian zorgde met een kopbal via de onderkant van de lat dan ook voor de verdiende 2-2 voor de thuisploeg.

Met het gelijkspel werd er ongetwijfeld geen nieuwe geschiedenis geschreven in Arnhem waar over tachtig jaar nog over gepraat wordt, maar zo werd de traditie in Gelredome in ieder geval niet ontsierd door een nederlaag.

Dzepar de held in Limburgse derby

Orhan Dzepar is voorlopig de held van Limburg. Of, in ieder geval van Kerkrade. De 28-jarige middenvelder heeft in blessuretijd de Limburgse derby tussen Roda JC en MVV beslist met een rake kopbal: 1-0.

Zoals het eigenlijk hoort in een derby was er in de eerste helft aan spektakel en strijd geen gebrek. Vanwege de huidige vorm van beide ploegen, ze begonnen als 16de en 17de op de ranglijst, was het maar de vraag wat het publiek, overigens niet in groten getale afgekomen op deze wedstrijd, precies voorgeschoteld kreeg.

ProShots Roda JC en MVV spelen gelijk

Dat waren vooral kansen over en weer. Sven Braken en Nabil El Basri kregen de grootse kansen voor MVV om de score te openen, dat gebeurde niet. Roda-doelman Justin Treichel stond telkens op de goede plek.

Geen eeuwige roem

MVV-trainer Edwin Hermans liet voorafgaand aan de wedstrijd ontvallen dat kansen benutten de spelers wel eens eeuwige roem zou kunnen opleveren. Bij L1 zei de trainer: "Je kunt daar een wedstrijd gaan spelen waar mensen het over twintig jaar nog over hebben."

Dat gebeurde dus niet. De gemiste kansen braken MVV op. Roda kwam via de kopbal van Dzepar in de 91ste minuut op voorsprong. Daardoor verspeelden de Maastrichtenaren ook de kans om voor het eerst sinds 1991/1992 eens te winnen bij Roda JC.